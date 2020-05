México, 24 de Mayo 2020. Este sábado los jugadores mexicanos Rodolfo Pizarro y Raúl Jiménez, disputaron un partido amistoso de FIFA 20 en donde el jugador del Inter Miami venció al atacante del Wolverhampton.

En dicho compromiso los seleccionados aztecas pudieron platicar. El canterano americanista, Raúl Jiménez, confesó que de pequeño le gustaba mucho la portería, incluso se vestía como Jorge Campos.

«Siempre me ha gustado. De niño yo creo que siempre te gusta o meter goles o estarte aventando, siempre me gustó, tengo un par de fotos con mi uniforme de Jorge Campos. Ya que fui creciendo dije mejor hacer goles a que me los metan», comentó.

También habló sobre el regreso a las canchas, luego de varios meses de ausencia a causa del Covid-19 en el mundo: «Después de tanto tiempo, puedes estar peloteando, pero no es lo mismo competir cada fin de semana. Esperemos que esto pase, se habla de que la primera semana de junio pueda volver a empezar».

Por su parte el canterano de los Tuzos del Pachuca confesó que en sus inicios en el fútbol era defensor: «Jugué de lateral y contención un rato. De lateral me adaptaron porque cuando estás chico lo que quieres es jugar donde te toque. Conforme fui creciendo me fui haciendo espacio y me fui yendo más arriba».

Finalizó comentando sobre el regreso a los entrenamientos en la MLS: «Ahorita estamos entrenando, está mucho más normal la vida, el simplemente agarrar un balón y correr nos hace muy felices a todos».