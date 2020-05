Primero hay que preguntarnos que, acciones se tomaron para aflojar la rigurosidad de la

cuarentena, el relajamiento social, y las consecuencias de esa genuflexión, que abona al

alargamiento de una distancia social, que se prevé que termine este primero de junio.

Las condiciones en Tamaulipas son otras, el gobernador Cabeza de Vaca, ha puesto al

estado uno de las entidades que, no comparten el criterio nacional, de levantar el

aislamiento social, porque las condiciones de los contagios van en aumento y se requiere

de más tiempo, para que la curva se achate y se vean descensos en el índice de infectados.

Las políticas de salud del covid-19, su seguimiento y temporalidad, serán tomadas por los

estados, quienes son realmente los que asumieron el compromiso de la salvaguarda;

porque en ese sentido la federación ha sido errática en sus planteamientos, números y

medidas.

Tamaulipas se encuentra en este momento en el máximo de la curva de contagios, la

flexibilidad y mala información del gobierno federal y su programa de regreso a la nueva

normalidad, ha puesto al país de cabeza, por sus decisiones políticas, basadas en

argumentaciones inciertas y superfluas.

Los comerciantes, empresarios y prestadores de servicios de Tamaulipas, están a la espera

del levantamiento de las medidas sanitarias, el sofocamiento económico está a punto de

hacer estragos en una de las economías más pujantes del país. El gobierno del estado

puso a disposición 500 millones de pesos para créditos blandos, para que las PyMES y

pequeños negocios cuenten con un apalancamiento para salir del apuro económico que se

viene encima.

Un ejemplo son los negocios de comida, como taquerías, hamburguesas, etc., que sus

servicios, solo son para llevar, y sus ingresos han bajado hasta en un 70 u 80% dejando

solo ingresos para el gasto corriente, y el despido de sus pocos empleados, porque no hay

para más, y una éxito es seguir con el negocio abierto en un momento económico

complicado.

Después de la pandemia, Tamaulipas; tendrá que remar por aguas turbulentas,

complicado el camino en lo económico, en lo social y familiar, la principal factura que se

tendrá que pagar, es la pérdida del ciclo escolar, en todos sus niveles, aunque en lo

profesional, ya se daban algunas carreras en línea, a nivel básico la cosa es más

complicada, porque el sector público, no cuenta con los recursos para este sistema, y

donde si los hay, son los alumnos y sus familias, los que no tienen los medios para entrar a

un sistema educativo digital.

En el nivel de salud, las condiciones están también recargadas en el sistema de salud

estatal, y con el apoyo de algunos municipios, como Reynosa, que ha puesto también para

la contención 60 millones de pesos, sin afectación a los programas de obras y proyectos ya

establecidos para este 2020.

La ciudad de Reynosa, ha sido reconocida por la Asociación Nacional de Alcaldes del país,

como un ejemplo a seguir en el ámbito municipal y su compromiso con la salud de sus

ciudadanos. Y su titular Maki Ortiz, ha recibido el reconocimiento de sus pares en la

nación, y ha sido invitada como ponente para hablar de las experiencias exitosas en la

contención de contagios por coronavirus, además de las acciones para resarcir los daños

económicos por el distanciamiento social.

Al tiempo.