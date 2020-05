No hay medidas sanitarias extraordinarias en Tamaulipas.

Al menos esa es la postura del gobierno estatal que remite a las disposiciones

publicadas en el Periodico Oficial del Estado, del pasado 23 cde abril dcel presente.

Será hasta el proximo 30 de mayo cuando pudiera haber algún cambio.

Y no antes.

Lo que sed publica en redes sociales son siplemente “Fake News”.

Al revisar el Decreto encontramos que el gobernador, Francisco García

Cabeza de Vaca, en su mensaje a la población tamaulipeca, destacó las acciones

tempranas emprendidas por el Gobierno del Estado.

«En Tamaulipas no podemos bajar los brazos en este momento; la vida y la

salud de las personas es el derecho más preciado, por ello, y con el único propósito

de salvar vidas y proteger la salud de los tamaulipecos, el día de mañana estaré

firmando un decreto para que se establezca de manera obligatoria las siguientes

medidas determinadas por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud», dijo el

mandatario en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

El decreto establece el cierre de manera temporal todas las actividades no

esenciales; las únicas actividades que serán permitidas serán las de farmacias,

laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos y restaurantes (servicio para llevar),

servicios de agua, gas y gasolineras.

Se aplicará el programa «Doble no circula» en Reynosa, Matamoros,

Tampico, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Ciudad

Victoria, y Río Bravo.

El lunes no circularán los vehículos con placas terminadas en 0 y 1; el martes

las terminadas en 2 y 3; el miércoles las terminadas en 4 y 5; el jueves las

terminadas en 6 y 7; el viernes las terminadas en 8 y 9. Esta medida aplicará para

los vehículos nacionales y extranjeros y define las excepciones para vehículos en

situaciones de urgencia, los oficiales de trabajo de gobiernos y empresas.

El decreto establecerá cierre de todos los centros comerciales del estado y

la colocación de filtros para reducir la movilidad entre municipios, con presencia de

autoridades de seguridad pública y salud, en los accesos a las ciudades

principalmente con mayor número de casos positivos de COVID-19.

También se reforzarán los filtros en los accesos carreteros que comunican a

Tamaulipas con Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, además de los cruces

internacionales.

También se exhortará a las tiendas de autoservicio intensificar las medidas

preventivas como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, permitir la entra a la tienda

a una sola persona por familia, desinfección de carritos, uso de guantes.

Será obligatorio el uso de cubrebocas en las personas que realicen ejercicio

al aire libre.

Las autoridades encargadas de dar seguimiento a estas recomendaciones

son la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría General de Gobierno y las

Presidencias Municipales.

A partir del decreto, se establecerán sanciones que van desde una multa

económica y el arresto administrativo, que podrá sustituirse por trabajo comunitario,

en caso de no respetarse las disposiciones señaladas.

Así o más claro.

Que cada quien saque conclusiones.

INYECCION.- Se ampliò de 300 a 500 millones de pesos el Fondo para

créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) para que las y los

micro, pequeños y medianos empresarios de Nuevo Laredo y Tamaulipas.

No están solos!”, reitera el alcalde Rivas Cuellar.

Como se recordará, en un mensaje a las y los neolaredenses y tamaulipecos,

el Ejecutivo estatal dio a conocer el pasado 5 de mayo, que “a fin de apoyar e

inyectar liquidez a las empresas, ante el efecto económico negativo provocado por

la emergencia sanitaria del Covid-19, hemos ampliado a 500 millones de pesos el

fondo para otorgar créditos a las MiPyMEs”.

Hace un mes, el 8 de abril, Francisco García Cabeza de Vaca anunció un

fondo por 300 millones de pesos para créditos accesibles, a través de la banca

comercial, a una tasa de interés baja en apoyo a las MiPyMEs de Tamaulipas.

El Gobernador reconoció que el monto no era suficiente ante la falta de

recursos para el pago de proveedores, nóminas o surtir los insumos para conservar

las actividades y mantener los empleos.

“Por eso he decidido destinar 200 millones de pesos adicionales para otorgar

más créditos a través de Inversión Tamaulipas, de la Secretaría de Desarrollo

Económico, para que en conjunto sumen 500 millones de pesos, a fin de inyectar

liquidez a las empresas del estado, cumpliendo con lo que ustedes ha estado

demandando”, argumentó.

El mandatario estatal dio instrucciones a Carlos García González, titular de

la Secretaría de Desarrollo Económico, para que expidiera la convocatoria y las y

los empresarios interesados puedan solicitar los créditos.

El programa otorgará créditos desde 50 mil pesos y hasta 2 millones de

pesos, a un plazo máximo de 5 años.

“Con estos recursos queremos apoyar a miles de empresas de todos los

municipios del estado y buscamos beneficiar de manera directa e indirecta a más

de 140 mil personas”, concluyó Francisco García Cabeza de Vaca.

VIRUS DEL ODIO.- Legisladores del bloque opositor en la Comisión

Permanente condenaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López

Obrador, quien aseveró que no eran representantes del pueblo y refrendaron su

posición de no apoyar la iniciativa para modificar el presupuesto.

Citando al historiador Enrique Krauze, Juan Carlos Romero Hicks,

coordinador de los diputados del PAN, lamentó que el Presidente presente «el virus

del odio», y afirmó que la propuesta lo sorprendió.

Por su parte, Dulce María Sauri, vicepresidenta de la Mesa Directiva, recordó

al Presidente que los diputados fueron elegidos en la misma jornada electoral que

él, por lo que tienen la misma legitimidad.

La emecista Martha Tagle destacó que el «bloque de contención» se

encuentra sólido y decidido a evitar cualquier atropello a la Constitución, «la cual,

por cierto, (López Obrador) juró que respetaría y haría respetar, pero con esta

iniciativa viola su espíritu a través de una ley secundaria».

Esto fue lo que dijo AMLO:

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los diputados que se

oponen a modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria «que no

se hagan pasar como representantes del pueblo cuando no lo son».

El mandatario federal respaldó lo dicho por el coordinador de Morena en la

Cámara de Diputados, Mario Delgado, acerca de que anteriormente «imperaba un

régimen de corrupción», en el que el Ejecutivo podía disponer «de manera

discrecional» de los recursos del presupuesto.

Partidos de oposición aseguraron que las declaraciones del presidente de

Mario Delgado son mentira, ya que el Presidente de México no puede disponer de

recursos que se encuentran etiquetados a organismos autónomos o a programas

prioritarios; pues el mensaje de Morena es dar todo el poder y centralizar los

recursos al Ejecutivo.

CORRUPCION.– El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo aseveró en

mensajes publicados en su cuenta de Twitter, que el «imperio de la corrupción» se

instaló en el país durante la presente emergencia sanitaria, debido a que se trafica

con los insumos médicos para combatir dicha enfermedad.

En otro mensaje de Twitter, urgió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),

que encabeza Santiago Nieto, así como a otros órganos del Estado Mexicano, que

se investigue para que se evite este tráfico de insumos y llamó a las autoridades

para que realicen las compras de los insumos sin intermediarios. …Y PUNTO.

