España, 18 de Mayo 2020. El presidente de la UEFA aseguró en una entrevista que su intención es que la Eurocopa 2021 se celebre en las mismas sedes que estaba prevista, incluida el estadio de San Mamés en Bilbao.

Sedes Eurocopa. «En principio la idea es quedarse en las mismas ciudades. Hay problemas con tres ciudades, tendremos que hablarlo más tarde, pero esperamos que puedan jugarse en las 12 ciudades previstas, o al menos en nueve, 10 u 11 de ellas».

PSG y Lyon, sin Liga pero con Champions. «Todo el mundo tiene que jugar sus eliminatorias. Y si no puedes jugar en tu país, tendrás que hacerlo en un sitio neutral. No entiendo por qué las autoridades francesas no permiten un partido a puerta cerrada en Francia».

Competencias europeas. «Tenemos un plan para acabarlas sin público en los estadios. La mayoría de Liga acabarán sus competencias y aquellas que no lo hagan, será su decisión, pero sí tendrán que jugar las eliminatorias previas si quieren jugar en Europa la próxima temporada»

Fechas. «Tenemos una idea, pero hay que esperar al Comité Ejecutivo de la UEFA. Puedo decir que, si todo sigue como parece, las competencias europeas acabarán en agosto».