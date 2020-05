Negociazo es sabroso/

en cúspide del poder,/

al pueblo quieren joder/

eso es algo tramposo…

Presidencia en entredicho/

por culpa de exmandatarios,/

con rostro de presidiarios/

hicieron de ella un nicho…

Los últimos tres expresidentes que México ha padecido causaron más daño que bien al país. Desde VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO.

Ninguno de los tres respetaron el “cuadernillo de la jubilación”; es decir no se mantuvieron quietos y han andado proactivos desde que la Cuarta Transformación llegó a Palacio Nacional.

Salvo PEÑA NIETO, quien ventiló en redes sociales la “luna de miel” que vive con su novia TANIA RUIZ, sus dos antecesores se la han pasado “abriendo fuego” contra el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La Cuarta Transformación, a propósito o por error, ha permito confirmar que la Presidencia de la República es un verdadero negocio para quien detenta el poder y la pandilla que lo acompaña.

VICENTE FOX y su consorte, quien fungió como “vicepresidenta” de México, MARTA SAHAGÚN, fueron muy golosos cuando se abalanzaron sobre el presupuesto.

Pero más voraces fueron los hijos de MARTA, los hermanos BRIBIESCA, a quienes se les ha descubierto formidables negocios y exhibido una ramificación de complicidades en todo el país.

El ex panista FELIPE CALDERÓN, se convirtió en un “gatillero independiente” que ametralla desde redes sociales a la Cuarta Transformación y a su impulsor, el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Destaca que durante el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, los expresidentes FOX y CALDERÓN no tuvieron algún tipo de acción salvo para dar la “nota rosa”, la de espectáculos.

Tras la detención de GENARO GARCÍA LUNA, y según el gobierno de los Estados Unidos, se evidenció que la “guerra contra el narco” de CALDERÓN fue una cortina de humo para los negocios presidenciales de esa época (2006-2012).

El famoso avión presidencial, ahora se sabe, fue un ostentoso regalo que CALDERÓN le hizo a quien sería su predecesor, ENRIQUE PEÑA NIETO; fue una inversión para vivir tranquilo durante el sexenio peñista (2012-2018), se asegura.

Además la fallida “guerra contra el narco” ha ocultado que en el sexenio calderonista al menos 200 proyectos de infraestructura contaron con irregularidades o fueron empleados para pagar compromisos políticos.

En esos proyectos se descubrieron desvío de recursos, obras inconclusas o cancelaciones y la “desaparición inexplicable” del dinero destinado a las obras, algo que la Cuarta Transformación no se ha atrevido a investigar.

En el caso de ENRIQUE PEÑA NIETO, no hay mucho qué agregar pues con sólo mencionar la sospechosa venta de Agronitrogenados y la “Estafa Maestra” se capta lo empuercado que está el exmandatario.

La detención de ROSARIO ROBLES, JUAN COLLADO y EMILIO LOYOZA levanta mucho sospechosismo, si se toma en cuenta que en la política mexicana no se mueve una sola hoja de un contrato si no lo autoriza “El Jefe”.

La Cuarta Transformación tampoco se salva, aunque apenas lleva poco más de 17 meses en el poder, pues los apellidos BARTLET DÍAZ, GORDILLO MORALES y GÓMEZ URRUTIA son suficientes para entender que la lucha contra la corrupción es selectiva…

Lo anterior apenas es una “muestra light” de que la Presidencia de la República, lejos de ser una institución regente del desarrollo del país es un negociazo.

Imagine el dinero que gira entorno a las licitaciones, contratos y tráfico de influencia, amén del consabido “diezmo” para la parte oficial y los contratistas, para que se dé una idea de lo atractiva que es la máxima institución del país… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “acalambró” al expresidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA con eso de la consulta a los mexicanos para llamarlo a cuentas; tan es así que CALDERÓN salió en su propia defensa en redes, específicamente con disparos de grueso calibre desde Twitter… Sabe CALDERÓN y su pandilla que los mexicanos no olvidan, y menos ahora que su “lucha contra el narco” se presume fue “selectiva”… Lógicamente el aparato de justicia no puede moverse mediante una consulta pues se violentan los derechos humanos al emular a Poncio Pilatos, quien se lavó las manos ante la irritada turba que reclamaba castigo para el Maestro Jesucristo… En el hipotético caso de realizar una consulta, hay miles de deudos que perdieron a los suyos en el sexenio trágico del calderonato; saque conclusiones sobre el resultado… ¡Ay ojón!

~~DIFUNDEN INVESTIGACIÓN DE UAT.– Los nuevos descubrimientos realizados por profesores y tesistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, sobre la diversidad de insectos en la entidad, fueron difundidos por las publicaciones científicas: Revista Chilena de Entomología y Southwestern Entomologist Journal. Los nuevos descubrimientos fueron realizados por la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

~~ÁGORA~~

LOS CONTAGIOS EN Tamaulipas no ceden; llevamos 682 casos positivos y lamentablemente 31 defunciones hasta las tres de la tarde de este martes. En la Capital sumamos 129 casos… Por desgracia expertos en el tema aseguran que esto no es nada para lo que se avecina y culpan a la población que de forma irresponsable se niegan a escuchar y atender las indicaciones dictadas por las autoridades sanitarias… La gente irresponsable no se ha detenido a pensar que el virus (haya sido creado o surgido de forma “natural”), ha recorrido el Mundo sin freno, de manera que es erróneo creer que en una ciudad como Victoria, relativamente “pequeña”, el virus no avance de forma pronta… En este Mundo globalizado todos estamos expuestos y el contagio nunca cederá si seguimos desatendiendo las recomendaciones de la autoridad… Ojalá que no nos pase eso de correr a tapar el pozo después que se ahogó el niño… Hasta mañana…