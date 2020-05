Matamoros, Tamaulipas, 20 de Mayo de 2020.-En conferencia de prensa el alcalde Mario Alberto López Hernández puntualizó cinco acciones de gran relevancia que forman parte estrategia para contener el COVID-19 que hasta este miércoles sumaba los 272 casos positivos y 26 defunciones en Matamoros.

Además de la exposición de las acciones, el Presidente Municipal reveló que se prepara una

petición que firmarían los alcaldes de los 10 municipios fronterizos de Tamaulipas, para

solicitar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación que se restrinja el acceso de

residentes y ciudadanos americanos.

Lo anterior en virtud de que las familias del vecino país están cruzando la frontera para asuntos

no esenciales como lo son: compra de mandando, visita médica, compra de medicamento y

visita de familiares, lo que eleva el riesgo de contagios tanto para ellos, como para las familias

tamaulipecas.

Dijo que expuso en videoconferencia el tema a la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria

Molina, quien mostró interés en el tema, motivo por el cual ya se prepara el documento para

enviarlo a revisión y posteriormente a firma por parte de los alcaldes de los municipios que son

frontera con el vecino país.

Sobre la estrategia para mitigar el contagio del COVID-19 expuso como número uno el

ordenamiento del comercio informal en los alrededores del Mercado Treviño Zapata en donde

se presenta aglomeración de personas sin control sanitario, lo que incluye el cierre de algunas

vialidades, en tanto dura la contingencia.

Como segundo punto el Presidente Municipal mencionó que se aplicará el doble no circula,

decreto emitido por el Gobierno Estatal, que se hará cumplir con filtros de revisión de placas

por parte de Tránsito, Vigilancia de la SSP, Guardia Nacional y Policía Estatal Acreditable.

Fue tajante al señalar que no habrá “decomisos” de autos a quienes incumplan las medidas del

doble no circula, sin embargo agregó, se tiene confianza a que mediante el exhorto la

ciudadanía comprenderá que debe evitar la movilidad.

Como tercera acción el Alcalde anunció que se reforzarán las acciones de sanitización en las

10 colonias que en la última semana registraron casos de coronavirus, entre ellas, la colonia

Buenavista en donde hay 13 casos de COVID-19.

Una cuarta acción es que mediante autorización de la Secretaría de Salud y la Tercera

Jurisdicción Sanitaria se apruebe la realización de una ruta por hospitales y domicilios en

donde hay pacientes enfermos de coronavirus para recolectar los desechos sanitarios y

disponerlos adecuadamente en el relleno sanitario.

Y como quinta acción López Hernández expuso que se fortalecerán las campañas de

concientización para el uso de cubrebocas, sana distancia, aislamiento y menos movilidad, lo

que se hará a través de perifoneo en diferentes puntos de Matamoros.