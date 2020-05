Cd. Victoria, Tamaulipas, 22 de Mayo de 2020.- Los centros de trabajo de Tamaulipas se encuentran listos para la reactivación en cuanto los autorice el Comité Estatal de Salud, dijo el Secretario del Trabajo en la entidad, Miguel Villarreal Ongay.

“Estamos esperando que nos instruyan de parte del comité se salud y una vez que ellos den su posición nosotros tomaremos cartas en el asunto, para una apertura gradual y con las medidas sanitarias que exijan las circunstancias de la pandemia”, añadió.

Manifestó que por ahora se realizan reuniones de trabajo con las dependencias que intervienen en la contingencia sanitaria para la implementación de medidas de prevención en los centros de trajo.

“Hemos tenido juntas con el personal de la Secretaría del Trabajo, COEPRIS para que no se relajen las medidas sanitarias, recordarle a la gente que si no se apega a las disposiciones que permitar frenar los contagios, la emergencia no se va a acabar”, detalló.

Villarreal Ongay, señaló que una vez dictaminado por parte del Comité de Salud de Tamaulipas el regreso a las actividades en empresas, se deberán acatar las medidas establecidas de manera específica para cada fase del semáforo de la pandemia por el sector Salud

“Hay un protocolo que tiene el Seguro Social, la sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, no reuniones sociales, entre otras, donde las personas que ya vayan empezando a trabajar deben contar con todo el material”, expresó.

Por otra parte, en torno a las labores propias de la Secretaría del Trabajo en la entidad, informó que las Juntas de Conciliación y Arbitraje operan con personal de guardia para la recepción de correspondencia y será hasta reanudarse las actividades cuando se procesen los expedientes.

“Estamos trabajando en el rezago que hay en las Juntas y los nuevos casos se abrirán en cuanto se reactiven las juntas que aun no tenemos fecha, se sigue trabajando y lo nuevo que llega a través de ventanilla no se va a procesar hasta que se abra la junta”, finalizó.