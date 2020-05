CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (5 de mayo de 2020).- Tamaulipas ver con preocupación el enfrentamiento que sostiene el Estado con la Federación en plena crisis sanitaria, económica y social derivada por el Coronavirus, afirmó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de Mexico, Ricardo Gaviño Cardenas.

“Los enfrentamientos y choque de poderes no son las herramientas adecuadas para salir adelante, está situación se soluciona en equipo y no con señalamientos y desacreditaciones”, señaló al ser cuestionado sobre la conformación de un bloque opositor de estados en el que participan Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán.

Algo particular está sucediendo y no en el buen sentido, la rivalidad que existe entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador cada vez va en aumento y esto sin duda es de preocuparse, refirió

El gobernador de Tamaulipas es considerado como uno de los principales personajes que encabeza la oposición contra la administración federal, en sus últimos dos informes de gobierno ha lanzado claros mensajes contra la 4T y en las últimas semanas a lidereado el bloque opositor junto a algunos gobernadores.

“Hace unos días hubo una reunión en Tampico junto con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán para solicitar a la Federación el reembolso por lo que se ha gastado por el tema de la contingencia, lo que no me queda claro entonces porque hace unas semanas se le otorgó un crédito por 4 mil 600 millones de pesos que según eran para este rubro”.

Gaviño Cardenas hizo un llamado a los representantes de ambos gobiernos para ver por el bien colectivo y no por intereses particulares: “es lamentable que en tiempos del Covid-19 la política no pueda darse el tiempo y sanarse desde adentro, esperamos que las ganas de trabajar aumenten entre quienes nos gobiernan, que sepan que no hay mejor beneficio que velar por la seguridad de quienes les dieron la oportunidad de que nos representen, porque así y solamente así saldremos adelante”.