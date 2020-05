Estados Unidos, 13 de Mayo 2020. Lionel Messi, mejor jugador de la pasada temporada para la FIFA, no podrá revalidar el codiciado título que otorga el máximo organismo del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo tampoco podrá optar a recibir el preciado trofeo en la gala que se iba a celebrar en Milán en septiembre de 2020. Y es que la FIFA, como es lógico por la crisis provocada por el coronavirus, ha decidido suspender la gala The Best y dejar desierto el premio. El portugués lleva la delantera en el palmarés al argentino por dos distinciones a una.

Gianni Infantino ha tenido claro desde el origen de la pandemia que todas las decisiones que se debían adoptar desde Zurich debían ir de la mano del sentido común y del respeto absoluto. De hecho la única competición que ahora mismo no ha sido suspendida, de las que dependen directamente de la FIFA, es el Mundial de clubes de Abu Dabi del mes de diciembre. Ayer quedaron aplazados el Mundial femenino Sub 20 hasta febrero de 2021, el Mundial Sub 17 femenino hasta febrero y marzo del próximo año, así como el Mundial de fútbol sala, que también queda relegado hasta el inicio de 2021.

Pura y dura lógica

La lógica ha imperado y los dirigentes de la FIFA han renunciado a una gala que reconoce a los mejores jugadores y entrenadores del mundo y que es el día grande de todos ellos. La temporada ha terminado de manera precipitada en algunos campeonatos y otros están pendiente de volver a arrancar y no se dan las condiciones ideales para reconocer el juego de unos y otros. Además del componente deportivo, el emocional también ha jugado un papel fundamental, al no creer Infantino y los suyos que no hay motivo para celebrar fiesta alguna.

Tal y como afirman desde FIFA, la gala ha quedado suspendida de manera definitiva y se buscan posibles soluciones, pero de momento todo está parado y sin sitio para premio alguno

El resto de premios individuales, tan buscados en los vestuarios, todavía no han decidido qué sucederá y si al final habrá vencedores o no. La Bota de Oro, con la cancelación de alguna de las Ligas como la francesa, holandesa o belga, impedirá a muchos futbolistas poder competir en igualdad de condiciones, entre ellos a Kylian Mbappé, segundo clasificado de la pasada edición del trofeo que reconoce al mejor goleador.