Ciudad de México. 01 mayo 2020. Por ti, yo dejé de pensar en el mar; por ti, yo dejé de fijarme en el cielo; por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar», fue la primera estrofa que se escuchó en el cierre de la «mañanera» del presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes.

“Por ti”, la canción icónica de Óscar Chávez, quien falleció ayer jueves a la edad de 85 años, a causa del COVID-19, sonó esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, al concluir la conferencia matutina.

Al inicio de la «mañanera», el mandatario federal lamentó la muerte del intérprete mexicano y envió su pésame a los familiares y amigos de quien también fue un importante actor y compositor. “Lo vamos a recordar siempre”, expresó López Obrador.

“Se nos fue ayer, el maestro Óscar Chávez. Nuestro pésame sincero, sentido a sus familiares y amigos, a millones de seguidores de su trova, de su música. Lo vamos a recordar siempre”, dijo.

Ayer jueves se confirmó que Óscar Chávez había fallecido en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a causa de una neumonitis por coronavirus.

A través de un comunicado, el ISSTE detalló que el músico, también conocido como el «Caifán Mayor», tras su participación en la película «Los Caifanes» de 1967, ingresó al centro hospitalario el pasado 28 de abril con un cuadro respiratorio grave.

Chávez es considerado uno de los más importantes cantautores mexicanos de trova y música de protesta. Fue también activista, apoyó causas como el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y mostró su apoyo al bando republicano de la Guerra Civil española.

En 2019 fue reconocido como Patrimonio Cultural vivo de la Ciudad de México y en 2011 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares.