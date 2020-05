Los diputados panistas ya enseñaron el cobre, ellos están sentados en su macho,

apoyo incondicional a su patrón el gobernador, por ello aprobaron el

endeudamiento hasta por 4,600 millones de pesos, la opinión ciudadana les vale

un sorbete.

Pero hay simulaciones mal llevadas como las generadas en quórum amañado

que sirvió para que se aprobara el endeudamiento que de concretarse hipotecará

las participaciones de los tamaulipecos por los próximos 20 años.

Porque déjeme decirle que a la sesión sospechosamente no asistieron los

legisladores morenistas Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Rigoberto Ramos

Ordoñez y Leticia Sánchez Guillermo con su ausencia respaldaron la iniciativa del

Ejecutivo y ahora traen al partido mendingando firmas para darle reversa a la

decisión que generó su negligencia.

Muchos ignoran las presiones del gobierno estatal contra Carmen Lilia Canturosas

sobre la notaria de ella y su esposo, contra Rigoberto pesa una acusación grave

que lo hizo ampararse, la diputada Leticia Sánchez se sumo a la causa por ser

del clan del norte, a los tres los odian con odio jarocho los otros 7 morenistas y

petistas.

Sin embargo los priistas en voz de uno de sus diputados, manifiesto que a pesar

de que votaron en contra del dictamen no desean hacerle el juego a Rigoberto

Ramos Ordoñez, por lo que lo están pensando detenidamente, su participación.

“Toda vez que a pesar de que Rigoberto regó el tepache, ahora quiera culpar a los

priistas de cómplices del régimen Cabecista si no firman para completar las doce

firmas para impulsar la controversia constitucional que haría volver la iniciativa a

su estado original.”

La verdad es que el partido está partido, sin dirección de no corregir perderán la

elección en el 2021 y volverá a pintarse de azul el Estado, desaprovechan el

repudio al gobierno que despertó este albazo para autorizar la mega deuda y el

mal manejo de la crisis sobre el Covit19, ¿los diputados? ¡Bien gracias! inmersos

en una guerra de vanidades e intereses particulares.

Volviendo al covit19, los bloques de gobernadores no afiliados a Insabi han

insistido hasta la saciedad en una serie de reglas para paliar la contingencia,

trataron de usar la fuerza y la coacción para recluir a la población, doble no circula

en autos impidiendo la movilidad, llegando al extremo de prohibir transporte

público los domingos, decomiso inmisericorde de mercancía al ambulantaje etc.

Frente a esas posiciones de fuerza han sido blandengues en la implementación de

políticas sobre los positivos de coronavirus, hasta mi escritorio llegó una queja de

una persona que aduce que uno de sus vecinos dio positivo asintomático y todo el

negocio de comida rápida americana donde labora fue cerrado, mandando a todos

los empleados a casa a cuarentena.

Sin embargo el señor anda como si nada, sin protección saludando gente

contaminando, lo peor hace tamales y surte por los negocios, así que ya sabrá

porque Cd. Victoria está altamente contaminada, la razón es que no hay

seguimiento y concentración de los positivos, urge orden y dirección en salud.

Acá en Nuevo Laredo se dio un brote de viruela por la colonia Victoria, habiendo

dos enfermos, a pesar de haber denuncia, el área de epidemiología dice que

vayan a consulta, argumentando que no se puede obligar a nadie a recibir

atención médica, ignorando olímpicamente la vigilancia y cercos sanitarios.

Una total displicencia en el manejo de protocolos que marca el sistema de salud y

sus normas sanitarias, vemos al gobernador más preocupado en recuperar 500

millones invertidos en la contingencia, pero como siempre los resultados y las

metas no importan.

Hay desconexión entre guardias de seguridad de centros comerciales, policía y

salud, me comentaba un guardia que con su pistola de laser mide la temperatura

de la clientela ha negado acceso a personas por traer fiebre, pero no le ordenan

comunicarlo a nadie.

En elhospital General de Nuevo Laredo hay desencanto por el galerón inaugurado

para pacientes Covit 2019 pues argumentan que era mas fácil cumplir con la

norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características

mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de

atención médica especializada.

Argumentan que el área de radiología carece desde hace un año de equipo para

hacer los estudios de laboratorio indispensables para diagnosticar la presencia del

virus, el equipo que usan es un portátil donado que no permite hacer impresiones

de placas, el resultado tienes que sacarlo con fotografía de teléfono ¡gulp!

Por lo pronto en esa área los responsables se la pasan campechanamente

recomendando centros privados de diagnostico, hasta el día de ayer el área

galerón inaugurado no entraba en operaciones, los pacientes seguían

atendiéndose en el HGNL.

Valdría preguntarles donde se encuentran los enfermos detectados positivos no

graves de covid19 así como los asintomáticos que se mandaron a cuarentena, a

ellos es a quien se les debe poner vigilancia y/o diseñar centros de aislamiento,

nos presentan solo los hospitalizados graves.

Es irresponsable cerrar un centro laboral y no tener control de las personas

enviadas a cuarentena, el sector salud cuenta con funcionarios que desconocen

del sector y con jefes de área anquilosados, cansados y sin ilusiones, urge

renovarlo.

Por último el líder de SNTSA Adolfo Sierra en contubernio con autoridades se

despachan con la cuchara grande entregando bases federales laborales a

cuatachos argumentando la contingencia, siendo que las bases por ley les

corresponde a los trabajadores homologados, formalizados y regularizados,

violando flagrantemente los derechos de los trabajadores. Cosas tenedes, Cid,

que farán fablar las piedras.