En teoría la política está en suspenso, porque debido a la pandemia del Civid19, nadie puede hacer reuniones

tumultuarias y mucho menos andar por las calles o avenidas en promoción, sin embargo, pareciera que en la práctica el escenario es diferente, porque los hay que tratan de aprovechar la situación para sacarle todo el jugo posible.

El punto es acortar las distancias entre lo teórico de la política y la práctica de esta, ya que, los ciudadanos tienen

memoria muy corta en eso de los compromisos políticos, de ahí la urgencia los muchos para que los ciudadanos les tengan presentes en el 2021, ya que, los cargos públicos que estarán en disputa son muy atractivos.

Las nueve Diputaciones Federales de mayoría y cuándo menos unas seis o siete plurinominales para todos los

partidos políticos, 22 Diputaciones locales de mayoría y las 14 de representación proporcional, así como, las 43

presidencias municipales con todos sus cargos de Síndicos y Regidores

Si en teoría no se puede hacer política, la lógica es que los políticos anden como desesperados, en la búsqueda de cualquier oportunidad para colarse con la gente, porque quieren que no dejen de pensar en ellos como alternativa para el año que viene, es más, sí por ellos fuera hasta les sacarían una carta de consentimiento autorizado para que, desde este momento opinen a su favor ya que, la mayoría de los partidos políticos resolverá las candidaturas por consenso vía encuestas de preferencias.

Lo otro obvio es que, una buena parte de las candidaturas, tratarán de resolverlas con gente probada en las urnas, es decir, que ya ganaron algún proceso electoral, es decir, apostarán a la memoria de la gente sin importar que los prospectos hayan sido de cualquier partido político.

Quienes llevan ventaja en este momento para la elección federal y local del año que viene, son aquellos que ya ocupan cargos públicos, porque desde allí hacen uso de la práctica en la política y no tienen que cuidar formas en atención a las medidas por la emergencia sanitaria que se vive respecto al virus corona, aunque a fuerza de ser sinceros, también tienen prisa porque los tiempos en política corren en forma vertiginosa.

De la teoría a la práctica en la política siempre habrá mucho que hacer y los meses de pandemia desesperarán a los amantes de esta última forma, ante la posibilidad de que los ciudadanos puedan cambiarlos por otra personas o por otros partidos.

Todavía no se puede medir el impacto que tendrá la pandemia en la política electoral de la entidad, aunque, el único antecedente es el hecho de que, se pospusieron las elecciones en dos entidades, Coahuila e Hidalgo, el dónde, los candidatos deberían de andar en campañas, porque las votaciones serían dentro de unas semanas más.

Uno de los representantes de partidos políticos ante las autoridades electorales, el petista Arcenio Ortega Lozano, dijo que hasta el proceso federal y los locales del año que viene, que son en casi todas las entidades del país, podrían retrasarse a consecuencia del Covid19, sin embargo, todavía hay mucho tiempo como para determinar que pueda suceder un asunto de esa naturaleza.

De la teoría a la práctica en la política, los caminos son largos, de ahí que, quienes traen prisa en esa actividad,

tendrán que hacer un ejercicio de prioridades, para saber que harán primero y que después ya que, aquello que en la teoría es hasta lógico, en la práctica podría ser un fracaso total.

Desde el Gobierno de la República se tiene prisa para confirmar en las elecciones federales del año próximo, que los votos para el partido del presidente, Don Andrés López Obrador, no fueron producto de la circunstancia, sino de la convicción hacia una nueva izquierda que se pensó pudo ser la solución para la economía del país, de ahí que, la gente que buscará esa confirmación a través de las urnas, trae una prisa sin igual, pero, sin un esquema riguroso, porque no saben n por cual banda jugar, ya que, las hay de chile y de manteca.

Esto es, aquellos que hacen política desde fuera del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y que se dicen regeneracionistas, los que desde dentro del partido creen tener todo a su favor o bien, quienes al calor del respaldo de las dependencias del Gobierno Federal, creen que podrán manipular los escenarios a su favor, como es el caso de Rodolfo González Valderrama, quien, desde la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, mueve los hilos para hacer creer a sus superiores que los tiempos y los apoyos están a su favor.

Por cierto, el Senador Américo Villarreal Anaya, estuvo por aquí cerca de Victoria, en el Municipio de Güémez, para entregar apoyos a la población que vive en lo ejidos y lo hizo acompañado del alcalde Luis Lauro Reyes Rodríguez.

Los otros.

En Comisiones del Congreso del Estado, se aprobó un dictamen que será propuesto al Pleno Legislativo a través del cual se reformará el Código Penal con la finalidad de aumentar los castigos a quienes agredan a médicos, enfermeras y personal de salud que está dedicado a la atención de pacientes de Covid19.

El trabajo en las Comisiones tiene relevancia, porque intervienen más de 10 Diputados de toda las bancadas, mismos que, a la hora de que sus acuerdos llegan para su aprobación en el Pleno, ya se discutió bastante y está concertado con las fuerzas representadas en el propio Congreso del Estado.

El que amenaza con venir a hacer de las suyas en Tamaulipas, es el hombre sin dirigencia de partido, sin escaño y

sin más jefe que él, Alejandro Rojas, cosa que hará con la espada desenvainada para meterse a chaleco en la grilla tamaulipeca y atacar a los partidos que son competidores del disque suyo y a los que quiere derrotar con palabrería en lugar de trazar un esquema dentro del partido que le permita formar estructura y con ello dar forma a los triunfos que busca Regeneración Nacional.

El hecho de que cientos de personas incorporen a sus hogares tinacos para el almacenamiento de agua, los cuales se llenan durante el día para tener disponible el vital líquido durante el día, hace pensar que la escasez de agua potable en la ciudad durará por varias semanas y, si a eso se añade el run run casi permanente de que podría cortarse en muchas colonias de diferentes sectores, la situación se antoja más difícil.

Para ese miércoles la gente se había hecho a la idea de que no se bañaría, porque el servicio de agua no jalaría y

aquellos que son previsores, acumularon agua en todo tipo de depósitos, para enfrentar la suspensión del servicio que se supone fue anunciada de manera oficial. El alcalde Xicoténcatl González Uresti, mantiene el abasto a través de pipas, siempre y cuándo le hagan la petición a su teléfono.