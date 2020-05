Desde el 27 de febrero de 2020, nuestro País se encuentra en una lucha sin

cuartel contra un enemigo peligroso, silencioso y a veces letal al que resulta imperativo

derrotar denominado COVID-19.

Aunque al día de hoy, el panorama aparentemente es alentador en

comparación con lo que experimentaron otros países como Italia, España, Estados

Unidos, etc., los mexicanos debemos seguir preparados y no bajar la guardia, pues

todavía no ha pasado la peor parte de esta batalla.

Sin embargo, como en todas las batallas, esta situación ha vuelto patente

algunas de nuestras fortalezas, como por ejemplo la solidaridad que internacionalmente

nos ha sido reconocida y que ha sido pieza fundamental en esta lucha, pues entre

todos hemos apoyado siguiendo las recomendaciones de aislamiento voluntario, sana

distancia, ayuda entre vecinos, apoyos alimentarios, donaciones de sangre, entre otras.

Por su parte, también se han evidenciado algunas de nuestras flaquezas,

dentro de las cuales identifico como la más destacada la fragilidad material de nuestro

sistema de división de poderes.

Sobre todo, tratándose del servilismo villano que el poder Legislativo realiza

para el poder Ejecutivo en las Entidades federativas y la Federación.

Al respecto, en nuestro País el principio de división de poderes se encuentra

en el artículo 49 de la Constitución y esencialmente tutela que el poder público para su

ejercicio se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Dicho principio, históricamente tiene su base en los postulados de

Aristóteles, Locke, y Montesquieu, quienes advirtieron la necesidad de dividir el poder

público a fin de impedir su abuso, generando contrapesos pues solo el poder puede

detener al poder.

Y es que hoy, al igual que hace 272 años vale la pena preguntarnos “cómo

un gobierno puede no ser tiránico si el encargado de hacer ejecutar las leyes es al

mismo tiempo el legislador”, “qué protección pueden tener los ciudadanos contra la

arbitrariedad si en una sola mano se reúnen confundidos los poderes legislativo,

ejecutivo y judicial” (El espíritu de las Leyes – Montesquieu).

Lo anterior, pues si bien es cierto, en nuestro País la separación de poderes

obedece a la necesidad de contar con contrapesos, equilibrio y erradicar la arbitrariedad

en el ejercicio del poder público y; aunque formalmente cumplimos con el referido

principio al contar con un Presidente de la República, Cámara de Diputados (federal)

Cámara de Senadores y Juzgadores, así como Gobernadores y Legislaturas Locales, la

realidad es que materialmente el poder Legislativo a nivel federal y en las Entidades

federativas resultan una mera o insignificante formalidad para la aprobación de

determinadas acciones del poder Ejecutivo.

Esto, pues basta observar cómo esta pandemia que hoy nos aqueja ha sido

un nicho de oportunidad para el titular del poder Ejecutivo federal proponiendo realizar

modificaciones al presupuesto y para los titulares de los Ejecutivos estatales solicitando

endeudamientos y ejerciendo acciones que desde su redacción se advierte que no

necesariamente servirán para contrarrestar al COVID-19 y que han sido aprobadas, o lo

serán, sin debatir, razonar u opinar por los poderes Legislativos.

Evidenciando así, la fragilidad material de nuestro sistema de división de

poderes, en tanto el poder Legislativo más que un verdadero contrapeso que sirva para

enriquecer las decisiones y el ejercicio del poder público, se ha convertido en un paso

más que el Ejecutivo debe realizar antes de ejercer determinada acción.

Siendo oportuno precisar, que tampoco se trata de enfrentar ambos poderes

como muchos legisladores de oposición (respectivamente) realizan su función, sino por

el contrario, de enriquecer la toma de decisiones.

Ante esto, como ciudadanos resulta válido preguntarnos si verdaderamente

nuestros Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores ejercen un contrapeso o

bien, si únicamente resultan una formalidad necesaria.

Finalmente, los legisladores deben tomar en cuenta que pertenecer a un

partido político o grupo parlamentario nunca puede significar renunciar a su indormia o

capacidad de razonar.