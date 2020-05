NUEVO LAREDO, Tam., 17 de mayo, de 2020.- De acuerdo con las estadísticas de

los casos confirmados de Covid-19 en Nuevo Laredo, las personas que más se

infectan son la población productiva entre 25 y 45 años con un alcance del 45%,

únicamente el 7% de los pacientes positivos al virus corresponde a adultos mayores,

por lo que médicos exhortan a extremar las medidas preventivas a la población en

general.

“La población que más se infecta es de 25 a 45 años, la que sale a trabajar,

la que se expone mucho. Estas estadísticas destacan que los adultos mayores

están en casa resguardados, se están cuidando”, dijo el director de Salud Municipal,

Jaime Gutiérrez Serrano.

El médico mencionó que el 95% de los casos positivos presenta gripa

desapercibida, con síntomas como tos, moco y fiebre por 7 días; los pacientes que

tiene la enfermedad por más de una semana presentan una neumonía-Covid, que

es cuando se inicia tratamiento con anticoagulantes.

“Del 100%, el 95 se cura de forma espontánea con paracetamol, un 3%

requiere tratamiento Covid y un 2% son pacientes que llegan a una tercera semana

de contagio y ya requieren apoyo respiratorio, lamentablemente la mayoría de estos

pacientes mueren”, comentó el doctor.

Otro dato que dio a conocer el galeno, es el porcentaje con respecto al

género, siendo los varones el sexo predominante con un 60%.

Gutiérrez Serrano destacó que la edad no es significativa para contraer el

virus, ya que se han presentado casos de familias donde niños de 11 años resultan

positivos y los papás no, o en su defecto adultos confirmados por Covid-19 y los

hijos menores no lo contraen.

“No debemos bajar la guardia, es importante extremar las medidas

preventivas, evitar el saludo de mano, el lavado continuo, uso de gel antibacterial,

cubrebocas, el distanciamiento social, todo ayuda a evitar contraer el virus, ya vimos

que ataca a chicos y adultos, hay que protegernos”, finalizó el director de Salud.