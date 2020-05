¿Usted sabe que es el pin

parental? Bueno, con esto de la

inercia de la tecnología digital, y

los dispositivos electrónicos,

que nos ha envuelto a la

sociedad en un mundo virtual,

saturado de contraseñas,

aplicaciones, claves, códigos y

todo lo demás, surge ahora

también, el “pin parental”.

Pero, ¿Qué es el “Pin Parental”

y cuál es su propósito en el

actual mundo de retos que

vivimos hoy en día la sociedad?

La pregunta viene a colación,

debido a la iniciativa de reforma

en materia educativa, que se ha

venido gestando por parte de

Congresos locales, tras

homologación con la

Constitución federal, en lo que

se refiere al emblemático

artículo 3º; el cual, en la entidad

nuevoleonesa, por ejemplo se

ha pretendido implementar lo

que se conoce así, como pin

parental.

Pues bien, este concepto

aparentemente nuevo, porque

viene de hace pocos años atrás

desde España, se refiere a la

implementación de una medida

en el sector educativo, que

consiste en una autorización

expresa por parte de los padres

de familia a aprobar o en su

caso vetar ciertos contenidos o

temas a impartirse a sus hijos

dentro de las aulas.

Así, el número de identificación

personal, que es lo que significa

en términos simples el “Pin”

como en los cajeros

automáticos o claves de uso

privado y confidencial, que

debemos resguardar con

extrema seguridad, solamente

agregándole el término

“parental” se refiere a eso, a una

llave o herramienta que serviría

para controlar por parte de los

padres o tutores, los contenidos

no curriculares, es decir que no

son propiamente una materia

del programa, tales como

educación sexual, género o

valores.

Con esto, desde luego se ha

generado, una no diminuta

polémica, que en el caso de

Nuevo León, apenas este

viernes por la noche, ha

causado posturas

diametralmente opuestas. Por

un lado, quienes defienden la

idea que el sistema educativo

debe tener controles, tanto

como para vetar contenidos,

demandando el uso del “pin

parental” y quienes por otro

lado, defienden que el sistema

educativo debe ser libre, sin

restricciones por motivos de

credo, género, o preferencia

sexual, además por supuesto de

la defensa del carácter laico.

La realidad de las cosas, es que

al menos en Nuevo León, ya se

decidió y fue con un No al Pin

Parental. Así como lo lee

estimado lector, con 20 en

contra 12 a favor y 9

abstenciones el legislativo de

uno de los Estados que se

precian de ser pioneros en

muchos temas, se inclinó a

favor de la apertura del sistema

educativo.

¿Tendría algo que ver, el

exhorto de la ex Ministra de la

Corte, doña Olga Sánchez

Cordero, actual Secretaria de

Gobernación, -con gran

experiencia por cierto en los

menesteres de la ciencia

jurídica y los derechos

humanos- quien conminó al

legislativo de la sultana del

Norte, a no aprobar dicha

reforma por considerarla

violatoria de los derechos

humanos?

Eso no se sabe, lo que sí es que

Nuevo León no tendrá Pin

parental y con ello, se mantiene

la apertura de la educación a

nuevos contenidos acorde a la

nueva realidad social.

