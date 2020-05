Cd. Victoria, Tamaulipas (7 de mayo de 2020).- Una mejor atención en consulta médica demandaron maestros jubilados al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como la entrega de medicamentos de manera rápida.

Pues en últimas fechas se ha detectado un sin fin de fallas en áreas importante de estos centros hospitalarios de la entidad.

Incluso el Comité de Pensionados y Jubilados del Magisterio Tamaulipeco, exigió la renuncia de Mario López, actual director de la clínica familiar de esta capital, pues no ha sabido enfrentar el problema que atraviesa el ISSSTE de Victoria.

Rodrigo Tavares García, dirigente del CPJMT, dijo, actualmente existe una alta demanda de consulta por parte de sus compañeros sobre todo en las de especialidades.

Además el trato que reciben sus compañeros, refirió, es muy pésimo, pues hay gente que no se les da seguimiento oportuno de su enfermedad desde hace tres meses por la sencilla razón porque las puertas del área de medicina familiar están cerradas o no hay medicamentos.

Por ello exigió, la apertura de esta área y se pueda atender al derechohabiente, “pues nos hemos dado cuenta que las clínicas de algunos municipios se encuentran cerradas, por lo cual los compañeros maestros no tienen la atención médica requerida.

“Hacemos un llamado al sub delegado Ernesto Lavín Hernández, para que ordene la apertura de las clínicas y se otorgue la atención necesaria y adecuada al magisterio jubilado, pues queremos resultados no es posible que los encargados de salud estén resguardados en sus casas.

De igual manera pidió al director de la clínica del Issste en Victoria, se ponga las pilas porque existe un compromiso de salir adelante con cada una de las problemáticas que actualmente atraviesan los profesores jubilados, y más ante los momentos críticos que se viven por la actual pandemia.