A través de su dirigente nacional, Gustavo de Hoyos Walther, la COPARMEX urgió al

Presidente Andrés Manuel López Obrador a investigar los presuntos actos de

corrupción que involucran a León Manuel Bartlett, hijo del director general de la CFE

en su gobierno, Manuel Bartlett, instándolo a poner órden en la casa y a que

demuestre “que no es igual a los que tanto criticó”.

Agregó la Confederación Patronal de la República Mexicana que el Gobierno Federal

no puede hacerse de la vista gorda ante éste caso ni de ningún otro de corrupción, y

apuntó el caso de León Manuel Bartlett debe ser investigado de manera ejemplar.

Porque de no hacerlo el “Bartlettgate” podría ser el primer caso de corrupción de esta

Administración.

“Hoy el presidente tiene la oportunidad de mostrarnos que no es igual a los que tanto

criticó”.

De Hoyos Walther dijo estar de acuerdo en que la corrupción se barre como las

escaleras, se empieza desde arriba, remarcó.

Por su parte la COPARMEX reconoció que es indiscutible que la corrupción ha sido

uno de los principales cánceres de México y apuntó que se puede afirmar que existe

un consenso nacional en que la corrupción es lo que ha impedido que el ejercicio

gubernamental sea más eficaz en atender las problemáticas de los mexicanos.

Subrayó que hace dos años la corrupción fue uno de los temas principales de las

campañas y su combate fue la principal oferta política y la razón por la que millones de

mexicanos convirtieron a López Obrador en Presidente la República. Pero hizo

hincapié en que tres años después la corrupción no solo sigue presente, sino que el

mismo gobierno federal parece permitirla.

Fuera de uno o dos casos que se han identificado como vendettas personales, el

carpetazo y el olvido siguen siendo el destino de casos que en la historia

contemporánea de México han lastimado la confianza de nuestro pueblo, en sus

instituciones y el sistema democrático. Apuntó la COPARMEX que Hoy, lejos de

esclarecerse, se vislumbra un horizonte menos transparente.

Hizo hincapié en que se tiene registro de cómo en los procesos de adquisiciones, en

ésta Administración, el gobierno federal ha dado preferencia a asignaciones directas,

invitaciones restringidas, lo que genera un mínimo impulso a las instituciones que

forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización y Anticorrupción y subrayó el caso

de León Manuel Bartlett, dijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.

“Los precios elevados con los que vende sus productos al gobierno federal, es una

muestra de lo que genera la falta de una política pública que verdaderamente combata

a la corrupción, más allá de discursos y declaraciones en conferencias de prensa”,

remarcó.

Como periodistas desde hace tiempo hemos creído que tarde que temprano los

gobiernos, sin importar nivel ni color de partido, buscarán someter a las redes

sociales, porque son las que les están rompiendo la madre y por ende haciendo

mucho daño a aquellos políticos que en suerte están en el poder, ya que hasta ahora

son los espacios que recogen y publican la voz del pueblo, sin costo alguno para los

usuarios.

Por eso no nos sorprende en lo absoluto que el Presidente Andrés Manuel López

Obrador tenga tiempo de andar buscando un acercamiento con You Tube, Twitter y

Facebook, porque estas redes están dejando sentir su fuerza y presencia, como

canales de información, entre otras cosas.

En la aburrida mañanera de ayer lunes el Presidente López Obrador pidió conocer los

estados de cuenta de Twitter y de Facebook, por la supuesta venta de publicidad, para

que bots compren espacio y ataquen al gobierno federal en las redes sociales. Luego

hizo hincapié en que la regla de oro de la democracia es la transparencia. Por cierto

días atrás You Tube premió al mandatario con un pin por tener más de un millón de

seguidores, sino estamos mal. Vamos a ver cuanto aguantan las redes sociales,

porque el cambio la gente lo va a notar, como dice una vieja canción.

Entre las malas noticia del gobierno de la Cuarta Transformación (CT) tenemos que de

acuerdo con los datos de la Cuenta Pública 2019, el pomposamente llamado Banco

del Bienestar tuvo pérdidas por 318 millones 631 mil pesos, cifra que contrasta con los

más de 44 millones de pesos del 2018.

Los que saben de esto nos aseguran que frente a éstas circunstancias el mantener

planes como la construcción de dos mil 700 sucursales se antoja cada vez más

complicado, si se considera que ésta institución debe ser ancla para el sector popular

en proceso de recuperación, después de que pase la crisis de la pandemia del

COVID-19 en México.

Finalmente Horacio Duarte, fue ratificado por la vía del fast track por el Congreso

como nuevo Administrador General de Aduanas (AGA) en sustitución del senador

Ricardo Ahued, el que sin mayor problema se reincorporó a su cubil e incluso con el

reconocimiento y hasta “apapacho” de su amigo el Presidente Andrés Manuel López

Obrador, con todo y que no pudo con el paquete por la presencia de la delincuencia

organizada y no “común” como dice López Obrador.

Por cierto ayer lunes el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza

de Vaca, entregó en Matamoros y Mante dos hospitales móviles más de los ocho que

prometió para atender a pacientes graves y muy graves por el coronavirus. El primero

quedó junto al Hospital General “Dr. Alfonso Pumarejo” y el segundo al Hospital

General “Dr. Emilio Martínez Manautou”, Faltan 4 por entregar, dos de ellos en

Reynosa, uno en Victoria y otro en Altamira, los que suman en total 320 camas.

Esta labor obviamente no esta pasando desapercibida por los tamaulipecos y como tal

lo registra la consultora Mitofsky, cuyo mando –Roy Campos—acaba de difundir que

en los meses de marzo y abril subió el porcentaje de aceptación del gobernador de

Tamaulipas, precisamente por la forma en que ha atendido la emergencia sanitaria del

coronavirus. Vamos bien, como dice López Obrador.

Por cierto el doctor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT),

Luis Humberto Garza, asegura que después del encierro provocado por la pandemia

del coronavirus, que ha afectado a las comunidades y a las familias mexicanas,

donde se han multiplicado los problemas sociales como ansiedad, depresión, miedo y

violencia intrafamiliar, deberán atenderse por parte de las instituciones a nivel federal

y estatal, una vez que pase la contingencia, para entre todos, construír la nueva

normalidad.

El licenciado en Sociología, maestro en Tanatología y Doctor en Educación, al ser

entrevistado señaló que la contingencia sanitaria ha sido una gran experiencia para

todos

Como profesor e investigador de la UAT, el Dr. Luis Humberto Garza, explicó que la

resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar las crisis y

seguir creciendo a pesar de las vicisitudes y se manifiesta a nivel personal, familiar y

social.

