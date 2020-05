Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de Mayo de 2020.- En promedio, el personal de Protección Civil y Bomberos (PCyB) instalado en el filtro sanitario del Kilómetro 26, revisa diariamente a mil 600 personas que ingresan a Nuevo Laredo para evitar una propagación del virus covid-19.

Omar Enríquez Sánchez, director de PCyB, mencionó que estas personas ingresan tanto en

vehículo ligero como en autobuses.

«Sólo el corte de las 8 de la noche del 18 de mayo a las 6 de la mañana del día 19, se

revisaron 28 autobuses, con 395 hombres y 135 mujeres; 500 vehículos ligeros con 562

personas», reportó

Omar Enríquez instó a la ciudadanía que pasa por este filtro a tener un poco de paciencia,

pues es en beneficio de todos.

«A las personas que vienen de Monterrey que nos tengan un poco de paciencia en el filtro

porque lo hacemos por la salud de ellos y sus familias, tocar el claxon no va hacer que

vayamos más rápido», señaló.

Por el contrario, comentó, los elementos harán la revisión más a conciencia para no

interrumpir la línea y la directriz emanada por el gobernador del Estado, Francisco García

Cabeza de Vaca y el alcalde Enrique Rivas.

Son filas que no rebasan los doce autos, el tiempo de espera es de 5 a 10 minutos máximo,

por lo que Omar Enríquez exhortó a los viajeros a respetar los señalamientos de PCyB.

Agregó que tiene un proyecto de colaboración con la Policía Estatal Acreditable (PEA), para

instalar más puntos de concientización en la ciudad sobre las medidas preventivas de salud,

por lo que esta semana tuvo una reunión con ellos para coordinarse y luchar de forma

conjunta contra la pandemia.