Ciudad de México. 05 mayo 2020. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller planteó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hagan “un esfuerzo inaudito” para encontrar la vacuna contra el Covid-19 antes de que inicie la segunda temporada.

A través de su cuenta de Twitter @BeatrizGMuller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que los expertos en epidemiología han señalado que una vacuna contra el coronavirus no puede estar lista en seis meses, “si bien nos va, en 16 o 24 meses”.

Sin embargo, la historiadora planteó en la red social: ¿Por qué no @ONU_es y @WHO hacen un esfuerzo inaudito y colectivo para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? #SalvaVidas”.

Los expertos en epidemiología repiten que una vacuna contra el #coronavirus no puede estar lista en 6 meses; si bien nos va, en 16 o 24 meses. ¿Por qué no @ONU_es y @WHO hacen un esfuerzo inaudito y colectivo para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? #SalvaVidas

— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) May 5, 2020