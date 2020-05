Laredo, Texas, 9 de Mayo de 2020.- El cónsul general de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, llamó a los residentes mexicanos en esa ciudad, a no cruzar a Nuevo Laredo para celebrar a las mamás

en su día y así prevenir riesgos de contagio de Covid-19 en ambas fronteras.

“El virus sigue circulando y los contagios continúan confirmándose todos los días en ambos

lados de la frontera. El Día de las Madres, hago un llamado para evitar cruzar a la vecina

ciudad de Nuevo Laredo”, dijo en un mensaje dirigido a los connacionales que viven en

aquella ciudad.

Agregó que en estos tiempos crece el deseo de visitar a familiares y amigos en el lado

mexicano, pero todavía no es tiempo de hacerlo.

“El acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la restricción sólo a viajes

esenciales continúa vigente. Son tiempos dificiles y tenemos que obedecer las indicaciones

que nos marcan las autoridades de salud, por nuestro bienestar y el de nuestras familias”,

destacó Mendoza Sánchez.

Subrayó que es importante no bajar la guardia, salir sólo si es necesario y aplicar las medidas

preventivas para evitar el contagio por el Coronavirus.

El funcionario comentó que la actual contingencia sanitaria modificó por completo el ritmo

de vida, tanto en lo laboral como en lo social.

Por lo que insistió en prevenir el Covid-19, “es una tarea de todos y de todas. Difiere la

celebración del Día de las Madres, porque la quieres, protégela; quédate en casa”