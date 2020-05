Matamoros, Tamaulipas (19 de mayo de 2020).- Cuando acudió a un domicilio a comprar un vehículo, un empleado fue atacado a mordidas en la pierna y un testículo por un perro de la raza “Pitbull” que estaba amarrado en el patio del lugar.

Fue en la calle Acapulco esquina con los Mochis de la ciudad de Matamoros donde sucedieron los hechos, según informes proporcionados por la Policía Investigadora.

La persona lesionada responde al nombre de Oscar N” de 40 años de edad residente de aquella ciudad, quien fue trasladado a bordo de un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja.

Médicos que lo atendieron le diagnosticaron una mordedura en la pierna derecha y otra en uno de los testículos quedando internado bajo observación médica.

Dijo Oscar que acudió a un domicilio donde venden carros para adquirir uno de ellos marca Ford, y al entrar no encontró al propietario del lugar, cuando de pronto fue atacado por un perro un pitbull color café, grande que estaba amarrado por una cadena pero esta estaba larga se le aventó.

Posteriormente una mujer ayudo a Oscar quien a bordo de un vehículo particular lo traslado al Nosocomio.