Ciudad de México. 23 mayo 2020. El actor argentino Patricio Borghetti donó plasma para ayudar a los pacientes con coronavirus, luego de haber contraído la enfermedad meses atrás, así lo deja ver en un video que publicó en su red social.

Al inicio del clip, el también cantante, aparece con cubrebocas en el proceso de la donación y finalmente explica: “Ayer fui a donar plasma para el protocolo COVID-19 en el IMSS, en el banco de sangre de ‘La Raza’”, dijo.

Tenía duda de si subir este video o no, porque no lo hice para tener un reconocimiento o una medalla, lo hice porque me siento bendecido y muy agradecido por haber librado esta enfermedad sin mayores complicaciones”, añadió en el audiovisual que compartió en su cuenta de Instagram.

Explicó, que donar es su manera de expresar gratitud ante lo ocurrido: “Sentí que era mi deber hacerlo para ayudar a los verdaderos héroes, que son los médicos, para también tener una herramienta más para poder salvar vidas”.

Luego de su mensaje, Borghetti invitó a sus seguidores a contribuir del mismo modo: “Después de platicar con los doctores que me recibieron ayer, y que me dijeran el tremendo efecto positivo que está teniendo el plasma de gente recuperada de COVID-19, en pacientes graves o en estado crítico, donde han podido recuperarse o tener el alta médico, decidí hacer este video para invitarlos y alentarlos a donar”.

Son muy pocas personas las que han ido a donar, si conoces a alguien que se haya recuperado de COVID-19, es importante que lo alientes a que vaya a donar, es fundamental la ayuda que se puede lograr con este plasma”, agregó para concluir.