El Día del Maestro, por primera vez en muchos años, pasó sin pena ni gloria, no se realizaron los grandes eventos para celebrarles ni las autoridades escolares sufrieron la vergüenza de las reclamaciones.

En esta ocasión, al igual que otras celebraciones, por culpa del maldito COVID-19 los maestros no fueron agasajados, tampoco hubo entronización ni galardonados con la medalla al mérito pero seguramente lo más lamentable, para muchos de ellos, es que no recibieron el estímulo económico por los años de servicio.

Es obvio que los maestros jamás se imaginaron que un día no tuvieran celebración, tampoco que dejarían las aulas para impartir asignaturas desde su casa utilizando otras herramientas, con otra modalidad y con los padres de testigos, diariamente, contribuyendo a la educación escolar de sus hijos.

Con la contingencia sanitaria, por necesidad para que los niños y maestros con el coronavirus no se vayan a contagiar, a las circunstancias se tienen que adaptar porque lo importante es enseñar, que los educandos puedan el ciclo escolar terminar.

Ya hoy es el Día Internacional de la Luz, la conmemoración no refiere a la fecha que se inventó la energía eléctrica, ni a THOMAS ALBA EDISON o la idea de NIKOLA TESLA de que el mundo tuviera energía eléctrica gratis, no, la celebración es para que se presenten proyectos que contribuyan a las tecnologías basadas en la energía eléctrica, la luz, y como este sector contribuye en el arte, la cultura, la educación, en síntesis, la vida diaria del mundo.

Aunque quizá el único que este celebrando sea MANUEL BARTLETT con algunos jugosos contratos porque los mexicanos en estos tiempos de contingencia no ven ni la luz al final del túnel, buena parte de la población no le alcanzará ni para pagar el recibo de energía eléctrica, y con eso que el Presidente tuvo la ocurrencia de cancelar los proyectos de energías renovables el país no tendrá desarrollo, nada que celebrar.

Mañana 17 de Mayo es el Día Internacional contra la homofobia, ojalá todas las agrupaciones que en otros tiempos salieron a las calles con sus banderas multicolores a celebrar la fecha no se les ocurra hacer gran celebración.

No porque no se quiera que festejen o protesten, según sea cada caso, sino porque en estos tiempos no se deben arriesgar con el virus del COVID-19, además si se cuidan pues cuidan a la ciudadanía y ya tendrán mejores momentos con salud y vida para la fecha celebrar.

En fin, la situación es que ayer fue el Día del Maestro pero la fecha se vivió diferente a otros tiempos, no se tuvieron grandes celebraciones, entronizaciones o galardones, la crisis de salud no lo permitió, pero si nos aplicamos y en casa todos los que podamos nos quedamos, créame que el próximo año la ocasión no pasará sin pena ni gloria.

Esperemos también que para el próximo año la celebración del Día Internacional de la Luz, sea motivo para que todos celebremos que se tiene energía eléctrica más barata, que la gente tenga luz en sus vidas y sus carteras, aunque eso sería un milagro, porque estos de la cuarta transformación le dan a la nación más pena que gloria.

Igual el Día de la homofobia, con responsabilidad y respeto, se podrá celebrar pero para eso todos debemos esperar al próximo año, en esta ocasión solo en el ciberespacio las fechas recordar.

