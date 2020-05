Quienes están pendientes de la política, consideran que después de la pandemia, será un empezar de nuevo, debido a que, los actores de los diferentes partidos políticos metidos aportar las mejores soluciones, tuvieron incursiones que podrían hacer que varía la relación con la ciudadanía.

Desde luego, los hay como el fracasado Revolucionario Institucional, que no logra permear ante la población para recuperar algunos puntos de los tantos que perdió en las elecciones del 2015 para acá, cuando perdió en pleno auge del peñismo espacios en la Cámara de Diputados e infinidad de alcaldías.

Los escenarios que se dibujan para la política después del Covid19, no son halagadores para los partidos y sus

dirigentes, quizá el único que podría libarla sin altos costos es el PAN, porque tiene más estructura que Regeneración Nacional y en términos generales la actuación de muchos de sus políticos se antoja suficiente para resultados aceptables en las urnas.

Desde luego, el más afectado para las elecciones federales y locales del año que viene, tiene que ser el partido del gobierno, el del presidente Andrés López Obrador, qué, como ya se sabe hay de todas las corrientes, viejas y nuevas, pero, sin estructura, más bien es de figuras, aunque, en esta ocasión de figuras demasiado desgastadas como para pensar en que generen votos suficientes a favor del lópezobradorismo.

Esos que viven pendientes de la evolución de la política, considerar que cada partido tiene que replantear sus espacios de lucha y la gran mayoría deben relacionar sus acciones con la creación o ampliación de la estructura, porque el triunfo en las urnas requiere más de estructura que de personas.

Ahora bien, que los partidos políticos puedan sacarle jugo a este asunto de la pandemia, es difícil, la razón es que,las personas están muy molestas por las medidas tomadas y hasta por la actuación de funcionarios de cualquier área, pese a que la colaboración de la ciudadanía no ha sido la esperada, si se toma en cuenta que las autoridades debieron de tomar medidas estrictas en muchas líneas de acción y comenzaron con la de, quédate en casa, ya que, pasó a ser de una petición con sentido epidemiológica a una con sentido punitivo, cuándo en realidad ni siquiera hubo esa intención.

Los negocios tuvieron que cerrarse, en ningún momento para perjudicar su economía, la determinación era para que los compradores no fueran, porque llegaban a tiendas, mercados centros comerciales y andaban en las calles como si no hubiese coronavirus, así que, los resultados para este tres de mayo es que el contagio no se ha detenido y se espera, de acuerdo con las proyecciones matemáticas y epidemiológicas, que los casos diarios aumenten en gran proporción.

Respecto a los partidos políticos, el hecho de que algunos de los dirigentes se hayan dejado de ver por los municipios y los sectores de las ciudades, genera ausencias y en la política nada es peor que la ausencia de quienes mantienen a flote a los partidos políticos y, además, la presencia tiene que ser en la calle, en los sitios de reunión, con la gente y las organizaciones, cosa que no nos e puede hacer en este momento porque implicaría burlar las medidas contra la emergencia sanitaria que toman las autoridades federales y estatales.

Además, la memoria política de los ciudadanos es de muy pocas gigas, si lo pensamos en capacidad de las memorias usadas para los computadores y podrían olvidar con facilidad el tipo de compromisos que hicieron con funcionarios de las estructuras que tienen los partidos.

Comenzar de cero, quizá sea lo mejor, cambiar de estrategia, de personas, de forma de acudir con las masas, de

promoción, de slogans, de publicidad y hasta de agenda, son factores que deben rumiarse muy bien durante los díasque faltan de estar en casa para superar la pandemia del Covid19 y con dolor del alma, quienes tienen la

responsabilidad de sacar adelante a los partidos, tendrán que modificar fondo y formas.

Para los partidos nuevos, que pretenden intervenir en las elecciones del año que viene, las cosas se complicaron, ya que, su presencia ante los ciudadanos era muy de redes y de medios, por tanto, están obligados reemerger sin

cambiar, porque un cambio los tumba del escenario y de nada servirá la inversión de tiempo, económica y de

participación de personas en la obtención del registro condicionado que deberá de entregarles el Instituto Nacional Electoral dentro de poco tiempo.

Empezar de nuevo en la política será la clave para que los partidos políticos puedan fortalecer su estructura y por

tanto una acción que debe estar en la mesa de análisis de los dirigentes nacionales y estatales, sin dejar de lado la aparición de nuevas caras que puedan mejorar la empatía con los sectores de la población, sobre todo con las

empresas sean del tipo y del tamaño que sean, porque no las hay que puedan estar de uno u otro lado de la política, desde el momento que las medidas tomadas para reducir los estragos de la pandemia y la crítica situación económica que ya existía en el país antes de la emergencia sanitaria, los volverá en contra del partido en el poder presidencial y de aquellos que existan en las entidades federativas que, desde su perspectiva no se la jugaron con ellos.

Quizá vale tener en cuenta que algunos Legisladores federales y estatales, tratan de abonar a su capital político el

apoyo de personas a las que fueron a ayudar con apoyos alimentarios durante la pandemia, sin embargo, no es

suficiente para futurerar con las personas, ya que, ellos consideran que era la obligación de los Senadores y Diputados Federales o locales hacer algo por la gente que votó por ellos en las elecciones pasadas.

Suponer que sus incursiones frente a la sociedad fueron autorizadas por las dirigencias de los partidos políticos, es dejarlos que le hagan su lucha, pero, de ahí a que aparezcan de la noche a la mañana mejor posicionados en las preferencias ciudadanas no debe darse por hecho.

Los partidos políticos estén en el poder en cualquiera de los tres ordenes de gobierno, tendrán que llegar a las

elecciones del 2021 con una gran estructura para dar el golpe electoral a que aspiran, en Tamaulipas, el PAN va por la conservación de todos los espacios electorales que tiene y recuperar aquellos que se perdieron en las elecciones del 2018.

Regeneración Nacional se la jugará para tratar de conservar aquello que lograron con la imagen del dueño del partido en el 2018, quien era el que generaba votos y por tanto llevó al triunfo a miles de candidatos que ni siquiera pensaron en la posibilidad de tener un cargo, aunque también los hubo como Eduardo Gattás Báez en Victoria, que creyeron ganar la alcaldía porque aparecía en la foto de su campaña con el entonces candidato presidencial, Don Andrés López Obrador.

Total, la inactividad política es letal para muchos partidos políticos, una oportunidad para la reorganización para otros y de definición para mejorar el impacto social con miras a las elecciones del 2021, esto último bajo la premisa de que, podría buscarse la oportunidad de evitar personas y grupos que son de riesgo para el voto y quizá abrir paso a otra generación de políticos.