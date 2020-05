Reinventarse, los partidos políticos tienen que reinventarse. Esta es la forma congruente de presentarse ante una

sociedad que estará un tanto dolida por los efectos de la pandemia que por ahora tiene paralizadas las actividades económicas, sociales y productivas ya que, lo elemental es evitar la movilidad de los ciudadanos a fin de limitar los contarios y con ello la mortalidad por el Covid19.

El exdiputado federal y miembros del comité perredista nacional, Elpidio Tovar de la Cruz, está de acuerdo en que, los partidos políticos tienen que replantear su relación con la sociedad una vez que la nación haya superado la pandemia del virus corona y considera que debe de ser así, porque esa enfermedad dejó al descubierto las

carencias y dificultades que el sistema e salud tiene, porque nunca recibió el respaldo de los partidos para mejorar sus estrategias.

Reinventarse es antes que nada ir en la búsqueda de una segunda oportunidad, la que, como dicen, no se le puede negar a nadie, menos si se hace con el reconocimiento tácito de las fallas que tuvieron y que propiciaron, desde una perspectiva real, el rechazo ciudadano a los partidos políticos.

Los mexicanos dieron entrada a propuestas nuevas, como la que representó el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y que estuvo relacionada con la esperanza, el combate a los esquemas de gobierno que las personas detestaban y desde luego acabar con los vicios gubernamentales que hacían cada vez más difícil el entendimiento entre la población y sus gobernantes.

La reinvención tiene lugar cuándo personas y organizaciones deben de enfrentarse a un cambio importante de su vida y del entorno, negativo o positivo, que suele ocurrir de manera inesperada, de manera que puede significar el momento propicio para esa segunda oportunidad en la que hay andan muchos partidos políticos, sin que lo hayan exteriorizado.

Hasta el Partido del Trabajo que ya tuvo su segunda oportunidad en la política mexicana, cuando sus dirigentes

lograron que el dueño del Partido Regeneración nacional y, hoy presidente de la República, Don Andrés López

Obrador les dio el sí para incluirlos en su coalición con la que triunfo en las elecciones presidenciales del 2018.

El PT tiene que reinventarse, porque las posiciones electorales que logró en el Congreso de la Unión y algunos

espacios que tienen en la administración federales, de manera práctica, se las regalaron, porque se colgaron de la

figura de quien fuera el candidato presidencial para obtener cargos que jamás hubieran imaginado como partido

político solo.

Mario Alonso Puig, es un médico experto en reinvención, publicó un libro en el que define esta palabra como una segunda oportunidad y propone una serie de elementos para alcanzar esa reinvención, en el entendido de que es un proceso largo y difícil.

Precisa además que, reinventarse no significa cambiar de quien se es, sino cambiar la forma de ser y de estar en el mundo, para lo cual las personas y los directivos de las organizaciones tienen que salir de su zona de confort,

acción que, por lo general conlleva a un miedo intenso y en casos hasta angustias y, para que esto, muy sencillo

dice el Doctor Alonso Puig, debe de cambiarse la mentalidad, para que haya crecimiento al interior de las

organizaciones.

El exdirigente del PRD en la entidad, señala que la pandemia del Covid19 afectó ya las actividades políticas del país y terminar por impactar en la forma que se relacionan los partidos y la sociedad, motivo por el cual deberán de cambiar de estrategia y echar a andar actividades de calidad enfocadas al reposicionamiento de los partidos y de sus líderes, quienes deben de explorar nuevas formas y métodos para jalar a los ciudadanos hacia su causa,

incluida la tecnología moderna para hacer más efectiva la relación con los grupos sociales que acuden a las urnas y que pueden cantear el resultado de un proceso.

Además, para la reinvención debe de tomarse en cuenta que todos los partidos políticos están paralizados en sus

actividades internas, el propio PRD tiene pendiente el proceso de renovación del comité nacional y de los comités estatales de casi todo el país, por las mismas anda el Partido del Gobierno, Regeneración Nacional.

En tanto que el PAN y el PRI, que si se alcanzaron a actualizar antes de la pandemia, deberán de aparecer con

nuevas formas de trabajo con los ciudadanos, porque no obtendrán los votos suficientes para estar de nuevo en los cargos públicos que perdieron en los procesos recientes, ante el solo hecho de que, la inadecuada respuesta del Gobierno de la República a las demandas de las mayorías les favorecerá en automático

Dice el experto en reinvención, doctor Alonso Puig, que para que llegue el momento de la reinversión tiene que

haber una reacción individual o de la organización que él denomina insatisfacción inspiradora, que no es otra cosa que el punto a partir del cual se descubre la absoluta necesidad de cambiar porque ya no se puede seguir como antes.

Es el punto a partir del cual las personas y los directivos de las organizaciones tienen que pensar en llevar sus

actividades a otro nivel y, si ese momento no se advierte, será muy difícil que la reinvención se produzca, por tanto, los dirigentes de los partidos políticos deben de tomar en cuenta su relación con la sociedad para rase cuenta si, el paso que llevan en suficiente para que de nuevo confíen en ellos a la hora de votar.

Habría que pensar como se verán reinventados los dirigentes del PAN, Luis René Cantú Galván, el presidente del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Enrique Torres Mendoza, el priísta Edgardo Melhem Salinas y el

ecologista Ricardo Gaviño Cárdenas.

Difícil de que se reinventen porque solo los mismos de siempre, los petistas, quienes verán la suerte en las urnas el año que viene en caso de que el comité nacional del PMRN, los deje fuera de la coalición y deban de presentar

candidatos propios, de no actuar diferente, están, desde ahora camino a la perdida del registro que les fue otorgado por las autoridades electorales y nada le dará más gusto al presidente de la República que solitos los partidos desaparecen del escenario.

Por lo que hace a los partidos nuevos, esos que está a punto de ser autorizados por el INE, tienen que reinventarse sin excusa ni pretexto, porque una cosa fue el camino recorrido para llegar a ser partidos y otra muy diferente que actúen como tales, así que, reinventarse es una obligación para ellos.