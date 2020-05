Mañana es 10 de mayo, Día de las MADRES, en mayúsculas porque así debe escribirse esa palabra, aunque no hay letras suficientes ni tan grandes que alcancen a describir la grandeza y significado de ella.

Tristemente en esta ocasión para las MADRES no habrá mucha celebración, bueno, ni siquiera se podrá invitarlas a comer o llevarles flores a las que ya descansan en el panteón.

Los restaurantes, pastelerías, florerías y panteones están cerrados desde ayer.

No es capricho de las autoridades, al contrario, la acción es por el bien de todos, para prevenir que se tengan concentración de gente y el virus del COVID-19 se pueda propagar.

Sera la próxima semana crucial, hasta ayer la cifra de contagios en Tamaulipas, confirmados, era de 773 y se pueden disparar si no se toman medidas drásticas, que en realidad son preventivas, pues de esa manera se puede lograr que el número de infectados se contenga, no aumente desproporcionalmente.

Por lo tanto, como todos los acontecimientos y fechas importantes, la celebración del Día de la MADRE no será la excepción, tendrá que esperar mejor ocasión, la felicitación será a distancia y el cariño en el corazón.

Aunque muchos se resistan a creerlo, lo cierto es que el mayor acto de amor para la MADRE en estos tiempos es cuidar de su salud, no exponerla, es mejor recordarle que es amada pero en casa resguardada para que no sea contagiada y el próximo año con vida sea festejada.

El maldito COVID que nos arrebata tranquilidad igual nos impide a nuestros seres queridos festejar, pero lo importante es la salud preservar, para tener vida y luego a todos podamos abrazar.

Cierto es que ya lo hemos dicho muchas veces pero no importa cuántas veces se diga, lo importante es atender las recomendaciones, guardar sana distancia y si queremos a nuestros seres queridos no arriesgarlos para que no formen parte de las estadísticas de contagios.

Además el mexicano no necesita que sea 10 de mayo para recordar a las MADRES, la palabra es hasta parte del folclor, por una u otra razón no hay día que no se mencione la palabra MADRE en todas sus expresiones, lo grave es cuando se menciona en forma despectiva, ahí es donde comienzan los problemas porque es el peor insulto que se pueda recibir.

¿Qué mexicano no le ha dado uno y mil significados a la palabra MADRE?, todos, pero lo cierto es que a ninguno, por más moderno que parezca, le gusta que le recuerden a su santa madrecita de manera ofensiva, la mayoría de los hombres de nuestro país tiene a la mujer que les trajo al mundo como la más pura e intocable, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, menos con una palabra mal intencionada.

El recordatorio de la madre puede tener uno y mil significados, todo depende de la intención y del énfasis que se le dé a la palabra MADRE, igual puede ser un piropo, una expresión de alegría, un adjetivo calificativo, halago, una bendición, que hasta una sentencia de muerte.

En fin, la situación es que mañana es El Día de las MADRES y la celebración será distinta pero con más emoción, porque el mayor acto de amor es protegerla, no exponerla a ningún contagio para tenerla en muchos festejos más.

Recordemos que para tener MADRE hay que tener conciencia, mañana abrace y bese al ser que le dio la vida a distancia, el festejo puede esperar, cuidar que no se contagie es el mejor regalo que en estos tiempos le puede dar.

vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1,www.vidadiaria.com.mx