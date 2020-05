Luis Humberto Garza Vázquez quien es licenciado en Sociología, maestro en Tanatología y Doctor en Educación dijo en entrevista que la contingencia sanitaria ha sido una gran experiencia para todos y que el manejo a nivel regional y nacional es confiable porque son especialistas los que han tomado las riendas de la crisis, sin embargo, expresó que en el caso de la epidemia los gobiernos municipales han sido rebasados llegándose al extremo de que hay amplios sectores de las grandes ciudades de la entidad que carecen de agua potable.

El encierro provocado por la pandemia de coronavirus ha afectado a las comunidades y a las familias mexicanas donde se han multiplicado problemas sociales como ansiedad, depresión, miedo y violencia intrafamiliar que deberán atenderse por parte de las instituciones a nivel federal y estatal una vez que pase la contingencia para, entre todos, construir la nueva normalidad. El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas explicó que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar las crisis y seguir creciendo a pesar de las vicisitudes.

Mencionó que el estudio de la resiliencia se manifiesta a nivel personal, familiar y social; agregó que su conocimiento se puede abordar desde la medicina, psiquiatría, psicología, sociología, tanatología y otras disciplinas y se está incorporando a los modelos educativos a nivel mundial, nacional y regional a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas a la que ha respondido afirmativamente la Secretaría de Educación Pública; en la región ha sido la UAT donde se han realizado estudios sobre el tema de 2003 hasta la actualidad; por cierto, la tesis doctoral del profesor Garza Vázquez es un tratado sobre resiliencia que ha recibido reconocimientos en foros regionales, nacionales e internacionales.

El especialista exhortó a las autoridades nacionales y de Tamaulipas a trabajar coordinadamente en la superación de la contingencia sanitaria y ya que pase la crisis diseñar estrategias de intervención sustentadas en la resiliencia a nivel familiar, escolar, comunitaria y organizacional; recomendó comenzar a trabajar desde ahora en un programa pertinente para regresar a la nueva normalidad. Apuntó que tiene que trabajarse con equipos multidisciplinarios porque después de la epidemia ya nada será igual y hay que construir colectivamente nuevas condiciones de convivencia que, sin menoscabo de la producción, propicien el bienestar de la sociedad, la mayor valoración de la salud individual y colectiva como aspecto indispensable para una vida útil y feliz.

ALUMNOS DE LA Facultad de Enfermería Victoria, quienes cursan la materia de Geriatría que imparte la maestra Laura Loredo, realizaron videos que circulan por las redes sociales donde los jóvenes invitan a la gente a permanecer en sus casas explicando los riesgos de la epidemia destacando que se le puede superar con la colaboración de toda la sociedad tamaulipeca. La Universidad de Tamaulipas participa activamente, a través de sus docentes y estudiantes en la campaña de divulgación orientada a crear conciencia en todos los sectores para quedarse en casa mientras prevalezca la epidemia de COVID 19 que, según autoridades estatales y federales se encuentra en una de las fases más riesgosas.

No salir de casa si no es necesario, lavar las manos con agua y jabón en forma frecuente, mantener sana distancia, utilizar tapabocas como lo indican las autoridades, evitar reuniones familiares y atender las indicaciones oficiales a nivel federal y estatal; no dar crédito a noticias de fuentes dudosas o falsas. Atendiendo las políticas diseñadas por la Rectoría los profesores y estudiantes de la máxima casa de estudios invitan a las familias de la región a asumir la responsabilidad de cuidar su salud con la certeza de que, si cumplimos con las normas sanitarias conocidas, muy pronto podremos recuperar nuestras actividades normales.

LA ASOCIACIÓN para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) comunicó formalmente a la UAT que el consejo directivo dictaminó por unanimidad la acreditación del programa de la Licenciatura en Sociología en su modalidad escolarizada. El oficio recibido oportunamente por el Rector José Andrés Suárez Fernández está firmado por la presidenta del organismo arriba citado, doctora Karla Valverde Viesca.

La mencionada carrera se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades y es la segunda vez que es reconocida como un programa de alta calidad académica. El doctor Rogelio Castillo Walle, director de la UAMCEH, envió copia del oficio a la coordinadora de Sociología, doctora María del Rosario Hernández Fonseca, quien compartió con docentes e investigadores la satisfacción por este logro colectivo.

Entrevistado sobre el tema, el doctor Castillo Walle felicitó a estudiantes y docentes de la Licenciatura en Sociología destacando que la acreditación es el resultado del trabajo en equipo y de la armonía que priva en la planta de profesores de ese programa. Mencionó que, con el respaldo del Rector y de la comunidad de Ciencias de la Educación, se propone lograr la acreditación de otros programas, entre los que destacan el de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural. Invitó a quienes egresen de bachillerato estudiar Sociología en la UAMCEH.

Expresó que el licenciado en sociología, es un profesionista que conoce las teorías sociológicas, lo métodos y técnicas de investigación social, las disciplinas afines a la sociología, la cultura, la sociedad regional, nacional y latinoamericana. Aplica los métodos y técnicas de investigación social para ejecutar, gestionar y evaluar el impacto de planes, programas y proyectos sociales; es capaz de coordinar e integrar grupos sociales y promover la participación ciudadana con actitud de servicio.

El sociólogo deberá tener vocación para la comprensión de los problemas y cambios sociales. Manejo de la tecnología de la información. Capacidad para leer textos especializados del área. Ética y responsabilidad. Curiosidad hacia la investigación científica. Actitud crítica y reflexiva a los procesos socioeconómicos. Perfil de egreso: El egresado de esta licenciatura tiene: Conocimiento de las diferentes teorías sociológicas. Conocimiento de las metodologías y técnicas de investigación social. Conocimiento sobre los campos actuales de aplicación e intervención de la sociología. Conocimiento sobre la enseñanza de la sociología.

Citó algunas asignaturas del programa: Introducción a la sociología, Historia del pensamiento social, Teoría sociológica clásica, Historia de México siglo XX, Taller de lectura y redacción, Estructura social de México, Sociología contemporánea con énfasis en Latinoamérica, Teorías educativas contemporáneas, Sociología de la familia. Tamaulipas y los retos del desarrollo, Sociología del género, Sociología rural, Desarrollo comunitario, Didáctica de las ciencias sociales, Práctica social, Taller de investigación social, Demografía, Teorías de grupos, Participación ciudadana y movimientos sociales, Planeación social, Sociología de las migraciones, Sociología de la educación.

LA UAT ESTÁ cumpliendo con el compromiso de ofrecer programas educativos que respondan a las necesidades de la sociedad en la región y en el país a nivel de licenciatura y posgrado. El director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) Rogelio Castillo Walle, comentó lo anterior en entrevista invitando a los jóvenes que egresen de bachillerato a tomar en cuenta los programas del plantel que está promoviendo en este caso la licenciatura en Historia y Gestión del patrimonio Cultural.

Explicó que la licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural forma historiadores con herramientas que les permitan tener una mejor comprensión del mundo moderno ante cambios tan vertiginosos, se vincula con áreas con las que se encuentra estrechamente relacionadas con proyección y en boga como lo es el Patrimonio Cultural. El campo de la historia es muy amplio, faltando por descubrir y explicar lo que ocurre en muchos contextos socioculturales, es por ello que los historiadores tienen el reto de mostrarse como profesionistas que pueden atender el campo de la investigación, la docencia, la difusión y divulgación de la historia y cultura como parte de una demanda muy sentida de la sociedad para dar identidad a una comunidad, a una región o a un país.

Los objetivos del programa son: Formar profesionistas con amplio conocimiento de la historia y la gestión del patrimonio cultural que les permita comprender y explicar el acontecer de la humanidad en el tiempo y aportar soluciones a problemáticas sociales mediante el estudio del pasado, aplicando conocimiento y habilidades de investigación, docencia, difusión y gestión cultural, para destacar en el mercado laboral con la intervención directa de propuesta de desarrollo socioculturales. Para el perfil de ingreso de acuerdo a las competencias académicas, sociales y culturales que el aspirante debe poseer para obtener una formación integral que le permita insertarse exitosamente a la sociedad y acceder a la Educación Superior, deberá mostrar los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:

Interés por la Historia y la cultura. Habilidad para trabajar en equipo. Actitud crítica ante los problemas sociales. Asumir como una opción profesional la historia y la gestión del patrimonio cultural. Vocación para la docencia, investigación y difusión. Manejar en forma competente las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta básica para el desarrollo de su formación profesional. Informó que el perfil profesional (egreso) se sintetiza en que: Posee conocimiento de la historia estatal, regional, nacional, continental y universal. Cuenta con conocimientos conceptuales, teóricos y metodológicos para atender problemáticas propias de la investigación. Domina la enseñanza de la historia y la cultura como actividad innovadora, formadora y transmisora de los conocimientos.

Posee la capacidad para analizar e interpretar las fuentes de información del historiador. Cuenta con habilidades investigativas a efecto de participar y contribuir en la selección, estudio y posible solución de los problemas sociales. Implementa adecuadamente las herramientas pedagógicas propias de la enseñanza de la historia. Genera proyectos culturales a partir del diseño y ejecución de estrategias de intervención sociocultural de una forma flexible, eficiente, eficaz y asertiva. Tiene habilidades para divulgar y difundir los conocimientos de la historia y la cultura. Utiliza recursos tecnológicos para aplicarlos en el ámbito profesional de docencia, investigación y promoción cultural con responsabilidad, sentido social y ético. Interés por fortalecer los distintos campos de conocimiento de la Historia y la cultura. Podrá trabajar de manera individual y colectiva en proyectos de investigación histórica, y en proyectos sobre la gestión del patrimonio cultural.

El programa de HGPC se compone, entre otras, de las siguientes materias: Introducción a la historia, Cultura y globalización, Culturas antiguas de América, Culturas de Asia, Taller de construcción del texto histórico, Tecnología de la información y comunicación de la historia, Gestión y difusión del patrimonio cultural, México contemporáneo, Desarrollo del capitalismo y del neocolonialismo, Taller de investigación histórica, Historia y teoría social, Teoría de la cultura, Historiografía general antigua y moderna, México prehispánico, Historia del mundo antiguo, Taller de comunicación escrita, Taller de bibliotecas y archivos, Teoría y filosofía de la historia, Historia general de Tamaulipas, Historia de América latina, Taller de heurística, Introducción a la historia del arte, Historiografía general contemporánea, Nueva España, Historia del mundo medieval, Divulgación de la historia, Gestión de museos, Historiografía de Tamaulipas, Historia de Estados Unidos de América.

