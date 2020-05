El COVID-19 está afectando no solo la salud humana, la economía, el trabajo, la

educación y otros rubros de todos los países. La afectación se fue a la política local y

hasta internacional, cuando unos países hicieron caso omiso de las recomendaciones de

la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinando reglas propias para enfrentar

este problema de salud pública.

Los vecinos al norte de México, se encuentran en el primer lugar mundial en

infectados y muertes, aunque al presidente Donald Trump, le urge continuar su campaña

política para la reelección; por lo tanto se revela a las recomendaciones de la OMS, lo

que ha terminado por dividir las opiniones no solo entre la ciudadanía, sino hay disputas

de la Casa Blanco y algunos gobernadores gringos.

Se sabe que el político exmilitar, llegado a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha

externado sus opiniones contrarias a la OMS, por lo que algunas restricciones del

organismo internacional, no se siguen en el país de la zamba.

En México está sucediendo algo similar a EU, con la diferencia que -se suponeen tierras aztecas no hay elecciones en puerta, pero si división de opiniones entre el

Ejecutivo Federal y un grupo importante de gobernadores. Aunque en temas de la

educación, sorprendió la actitud de Miguel Barbosa, de Puebla, de MORENA,

contraviniendo la indicación presidencial.

La Pandemia que marcó el campo político mexicano empezó por el área de salud,

puesto que sin decir “agua va” nos invadió la resolución presidencial para cancelar el

Seguro Popular y “dar vida” al Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI),

organismo que nace dando traspiés… y sigue.

La justificación presidencial para abatir el Seguro Popular fue la perseguida

corrupción -sin señalar culpables- que terminó por señalar una brecha entre el centro y

algunos estados que se quejaron de la retención de partidas, principalmente

identificados con un partido político diferente al de AMLO.

Recientemente los titulares del Ejecutivo Local en las entidades y la Jefa de

Gobierno de la CDMX, en reunión virtual con los titulares de Gobernación, Educación,

Hacienda, Trabajo, Relaciones Exteriores y Economía conversaron sobre las acciones a

implementar para reactivar actividades económicas del país.

La principal inquietud expuesta por los gobernadores al secretario de Educación,

Esteban Moctezuma Barragán y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,

se refiere al regreso a las escuelas el próximo 1 de junio, porque aún hay contagios y

ello elevaría el riesgo.

Moctezuma Barragán para salvaguardar la decisión presidencial, manejo el

Programa Aprender en Casa en toda la República, señalando que esa plataforma

permitió a 40 millones de personas para que dejen de acudir a los planteles.

Dice Esteban Moctezuma se “…abrieron 11 millones de cuentas de estudiantes y

800 mil de maestros; se capacitadas 2 millones de personas; el 25 % de los alumnos

tiene capacidad de conectarse a la plataforma, mientras el resto lo hace vía telefónica y

en la educación media superior, cerca del 90% de los alumnos están siguiendo los

programas vía internet.

Los datos estadísticos del titular de SEP no convencieron a los gobernadores de

Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Tamaulipas y como se anotó, a la

determinación de no retornar al aula se sumó la Morenista Puebla, Miguel Barbosa.

Los gobernadores contra de la propuesta presidencial, anunciaron a los enviados

de AMLO, que el ciclo escolar 2019-2020 terminará virtualmente, como inició desde el

17 de marzo pasado, y advirtieron que el nuevo ciclo escolar, 2020-2021 iniciará el

lunes 24 de agosto… sin las condiciones de la Pandemia lo permiten.

Finalizo la columna de hoy con la información oficial sobre el ingreso a

secundaria, cuando la SEP anuncia que el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a

Secundaria se realizará el 3 de julio, publicando resultados del 27 al 29 de julio.

Quienes soliciten cambio de asignación de escuela, lo pueden hacer ingresando al

sitio www.gob.mx/aefcm., pero el registro y consulta de resultados serán solo entre el

30 y 31 de julio, solo para quienes solicitaron cambio de sede escolar o a quieres se les

pasó el periodo de inscripción al examen y pueden obtener uno de los lugares en las

escuelas que tengan cupo.

La recomendación para los estudiantes de las entidades que se señalan en este

espacio, es que consulten directamente en la página oficial de su Estado, pues las fechas

pueden ser diferentes a las de la federación.

Tenga usted la seguridad de que, tarde o temprano descubrirán la vacuna para el

COVID-19, la que nunca encontrarán será la vacuna para la Pandemia Política…

alianzas, pero no vacuna.