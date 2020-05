Ciudad de México. 27 mayo 2020. La actriz y modelo canadiense Pamela Anderson, reveló que la nueva adaptación de Guardianes de la bahía no fue de su agradó, pues comentó que falta creatividad.

La actriz de 52 años participó en la primera serie Guardianes de la bahía lanzada en 1989, terminando en el 2001, para ella esta nueva adaptación dirigida por Seth Gordon no ha sido su favorita.

Durante una entrevista para el programa de Andy Cohen, Watch What Happens Live comentó que no le gustó la nueva adaptación.

«Mantengamos la mala televisión como mala televisión. Eso es lo encantador de ‘Baywatch’, ¿sabes? Intentar hacer estas películas fuera de la televisión es simplemente jugar con ella”.

La modelo, señaló que no era necesario tener un presupuesto alto para realizar un buen proyecto, todo es cuestión de creatividad y no de cantidad.

«65 millones de dólares harían una buena película. Hicimos nuestro show por unos 500 mil. Tienes las mismas explosiones, las mismas secuencias de agua, esa es la parte divertida. Ser creativo”.