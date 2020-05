México, 14 de Mayo 2020. Oribe Peralta se robó los reflectores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pues con su doblete en la final ante Brasil, México se colgó su primer y único oro en fútbol en dicha competencia, y ahora, ocho años después, el ‘Cepillo’ reveló que tras esa experiencia tuvo la oportunidad de jugar en Europa,aunque situaciones ajenas a él impidieron dar ese salto.

«Tuve oportunidades después de los Olímpicos y no quedó en mí. De que hubo opciones, hubo opciones. Era en España. Ya no le doy muchas vueltas. No se dio por circunstancias ajenas a mí. Yo di todo», declaró Peralta.

Oribe militaba con Santos cuando fue campeón olímpico, y un par de años después, en el 2014, fichó con las Águilas del América, con quien levantó dos títulos de Liga MX, un trofeo de Copa MX y una Liga de Campeones.

Desde el año pasado, Oribe juega para las Chivas y a sus 36 años de edad tiene claro que una vez que se retire de las canchas le gustaría seguir ligado al balompié,pero no como director técnico, sino más bien, en el área directiva de algún club.

«De técnico no. No lo sé, puede ser (de directivo). Si hay alguna opción, una buena oferta y que sea un proyecto que llame la atención, puede ser», concluyó el delantero.