Durante el transcurso de esta semana, ha vuelto el falso y agotado debate

sobre la militarización del País en relación con la estrategia de seguridad y la guardia

nacional.

Lo anterior, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el

11 de mayo, del “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente

para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada,

fiscalizada, subordinada y complementaria”, en el cual, esencialmente se señala que la

Fuerza Armada permanente participará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada

subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad

pública mientras esta institución desarrolla su estructura y por un periodo máximo de

cinco años.

Además, porque diversos legisladores y dirigentes de partidos políticos como

por ejemplo: Damián Zepeda, Marko Cortes, Clemente Castañeda etc; aprovecharon

para señalar que la publicación del referido Acuerdo “es inconstitucional”, “un fracaso

absoluto de la guardia nacional” y “un retroceso gravísimo para el orden público”.

No obstante, debe decirse que los señalamientos realizados y referidos en el

párrafo anterior, resultan incongruentes y extemporáneos.

Incongruentes, pues quienes hoy tachan de inconstitucional el Acuerdo del

11 de mayo, pasan por alto que este documento únicamente parafrasea el artículo

Quinto transitorio de la reforma Constitucional publicada el 26 de marzo de 2019, por la

que se crea la Guardia Nacional y que ellos mismos votaron a favor.

Incluso, el Senador Clemente Castañeda después de la votación afirmó “que

se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros

de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas”.

De ahí que exista una falta de coherencia entre lo dicho y actuado.

Extemporáneos, por que los señalamientos que hoy realizan

debieron haberlos efectuado cuando tuvieron a su consideración la propuesta de

reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, que se insiste votaron a favor y no

así, a más de un año de la votación y publicación de la reforma.

Sin embargo, mas allá de asignar calificativos a las declaraciones vertidas, a

los mexicanos debe preocuparnos que hoy nuestro País carece de una necesaria y sólida

oposición que esté a la altura de las exigencias presentes y futuras

Lo anterior, pues quienes se autodenominan de oposición reducen todo a

bataholas, reyertas sin doctrina, ni ideas y una descalificación total de lo que hace el

adversario, lo cual en poco ayuda y si empobrece al debate público.

Ante este escenario, es claro que a los mexicanos nos urge contar con una

verdadera oposición, lo cual evidentemente no significa estar en contra o ser

antagónico de todo lo que realiza el gobierno, sino más bien, críticas razonadas,

congruentes, constructivas, que nutran el debate público y sobre todo con propuestas

que enriquezcan la toma de decisiones importantes que la nación demanda.

Finalmente, como alguna vez lo dijo un verdadero y fetén opositor (Diego

Fernández de Cevallos) “en todos los Países civilizados de la tierra, las oposiciones que

se respetan a veces votan a favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra.

Solo quien padece de sus facultades asume que para ser honesto se tiene que estar en

contra del gobierno, eso no lo aguanta ningún País”.