Muy pocos recordamos que hace años le quitaron 3 ceros al Peso

Mexicano y que para efectos de reconocimiento mundial y de plena

identificación de la moneda se le denominó Nuevos Pesos, bajo ese

antecedente, para quienes sí lo vivimos y lo recordamos, el dólar hoy

cuesta entre 20 mil y 21 mil pesos en las casas de cambio.

Hago esta aclaración, pues el precio del dólar interbancario, que ha

llegado a fluctuar entre los 24 y 25 Nuevos Pesos, jamás ha alcanzado

un pago de más de 21 pesos en las casas de cambio, acotando que

en una economía de mercado el verdadero precio de las cosas es en

lo que se compra y en lo que se vende.

Para las nuevas generaciones es importante enterarlas, que hubo una

vez una época en el que el dólar costó 12 pesos con 50 centavos

durante muchos, muchos años.

En 1954 se estableció en ese precio, por lo que puedo decirles que en

lo personal viví mis primeros 20 años de existencia sabiendo que ese

era el costo y el valor, pues en 1976 eran reducidas las casas de

cambio que existían en la ciudad. Todas las operaciones de cambio se

hacían a una paridad fija.

A partir del 76 la paridad flotante inició bajo un supuesto de 20.50 de

los viejos pesos, por lo que en lo personal me inicié en el comercio

bajo la tutela de mi primera devaluación.

Sin embargo poco duró ese sistema de flotación de libre mercado,

para 1981, año en que nació mi primer hijo, el tipo de cambio ya se

había disparado, por lo que fue necesario establecer un sistema dual,

y en septiembre de 1982 el precio del dólar alcanzaba los 50 y los 70

viejos pesos, la justificación de ambos precios es que uno era

prioritario para la importación de bienes esenciales y el otro general,

determinado por la ley de la oferta y la demanda. A partir de entonces

comenzaron a aparecer más y más Casas de Cambio en la ciudad.

Difícil situación para quienes nos dedicábamos al comercio, pues en

1985, ya con la llegada de mi segundo hijo, el dólar llegó a cotizarse

en 150 viejos pesos, pero las altas tasas de inflación hicieron que

alcanzara en 1988 hasta por encima de los 3,000 pesos el tipo de

cambio por dólar.

Muchas empresas tuvieron que cerrar, no era posible mantenerlas

vigentes sin capital ahorrado, mucho menos cuando los ahorros se

convirtieron en polvo, pues el 22 de junio 1992, mediante decreto

presidencial se le quitaron esos 3 ceros al peso para dejar en 3.08

nuevos pesos la cotización libre del dólar norteamericano.

Durante años se ha mantenido el esquema le libre flotación impuesto

desde la aparición del Nuevo Peso. Así con un deslizamiento

constante en 1999 costaba 9.50, en el 2006 rebasó los 10 nuevos

pesos y en el 2009 alcanzó los 15 nuevos pesos por dólar, para

después en el 2012 mantenerse alrededor de la cifra mágica de los

12.50.

El sexenio anterior en el país, representó la mayor perdida en la

paridad, pues pocos lo recuerdan o no lo quieren recordar, pero en el

2016, se llegó a establecer un precio de 21.93 nuevos pesos por dólar.

Este sexenio, en el 2018 inicia operaciones con un tipo de cambio de

20.26 nuevos pesos, por lo que para quienes hemos vivido un poco

más, representa 20,260.00 pesos por dólar.

Ahora bien, para que esta historia de terror tan larga. Muy sencillo, las

nuevas generaciones piensan que hoy están viviendo algo que nadie

ha vivido, por ello y para ellos es este recuento de más de 60 años de

historia cambiaria en el país.

La intención es muy sencilla, no sucumban a la desinformación ni al

odio generado por quienes hoy ya tienen su futuro resuelto. Ellos no

pretenden un México más solidario y más equitativo, ellos tan solo

añoran los privilegios perdidos y por ende deciden descontextualizar

absolutamente todo, pensando que con su actitud retomaran el poder.

La historia en este país nos muestra que no hay catástrofe que pueda

impedir el desarrollo, al contrario quienes han estorbado al mismo, son

precisamente quienes piensan en el poder tan solo para beneficio

personal.

Una pandemia no va a impedir que los comerciantes y empresarios de

nuevo cuño logren sus objetivos, las grandes tragedias han

demostrado en el país, que la solidaridad es el mayor de los atributos

de una sociedad moderna.

Ni Ruiz Cortines, ni López Mateos, ni Díaz Ordaz, ni Echeverría

Álvarez, ni López Portillo, ni De La Madrid Hurtado, ni Salinas de

Gortari, ni Zedillo Ponce de León, ni Fox Quesada, ni Calderón

Hinojosa, ni Peña Nieto, pudieron acabar con el país y mucho menos

con la Patria, escribo solo los apellidos de quienes han gobernado el

país en mi existencia.

Hoy con López Obrador no tiene por qué ser diferente, una nación es

el cumulo de esfuerzos de todos sus integrantes, cuando esos

esfuerzos van a dirigidos a una mejor sociedad, sin duda se abrirán los

espacios para lograr el progreso.

Para lograrlo debemos mantenernos siempre como críticos

permanentes del gobernante en turno, pero no sumándose a los

esfuerzos inútiles de una OPOSICIÓN EXTRAVIADA.

