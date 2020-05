México, 12 de Mayo 2020. Omar Govea, canterano del América, lleva un par de años en el fútbol de Bélgica. El mexicano probó suerte en el Royal Excel, el Royal Antwerp y actualmente milita en el S.V. Zulte Waregem, sin embargo, a pesar de que el mediocampista considera que cuenta con las cualidades para ser convocado a la selección mayor, cree que el jugar en la Jupiler Pro League no lo hace tan ‘vistoso’ para los entrenadores del Tri.

A pesar de que Govea ha participado en las categorías menores de la selección mexicana,solo recibió un llamado de la selección absoluta en el 2017 cuando el colombiano Juan Carlos Osorio estaba al frente del combinado azteca, así que no descarta la posibilidad de volver al fútbol mexicano para ser considerado para el Tri.

«Fue difícil para mí darme cuenta que no estaban volteando a ver a la liga de Bélgica cuando yo la considero de muy buen nivel. Para mí es remar contra la corriente, he venido haciendo bien las cosas y que no te volteen a ver es complicado, yo siempre he buscado y siempre he luchado en la cancha, pero al final de cuentas no te toman en cuenta, a lo mejor en esa parte si me gustaría regresar a México porque es ahí donde yo sé que me estarían viendo aún, sabiendo que la liga belga es competitiva y es europea», reveló Govea.

Asimismo, Govea indicó que a pesar del nivel que él considera que tiene el fútbol en Bélgica, la poca difusión de la liga la hace menos llamativa, en comparativa con las grandes competiciones como LaLiga o la Serie A.

«Yo pienso que es una liga que no vende como la liga italiana o la española. No es una liga que se hable mucho de ella, a mí me toca estar aquí, la conozco porque la vivo, me toca conocer el nivel y hay muy buena calidad; hay equipos que son conocidos y que están normalmente un Champions y Europa League. Yo creo que hace falta un poco de difusión», concluyó.