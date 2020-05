Sin duda alguna, que es todo un desafío enfrentar la vulnerabilidad a enfermedades y

trastornos que se pueden presentar en las personas de la tercera edad, y más aún cuando en

ocasiones este sector de la población está en desamparo o en el olvido familiar.

Se puede considerar que los abuelitos realizan aportaciones valiosas a la sociedad como

miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza de trabajo, y

aunque la mayoría de ellos puedan tener una buena salud, muchos corren el riesgo de

presentar trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de

sustancias, además de otras afecciones, como la diabetes, la sordera o la artrosis.

Sin pasar por alto, que a lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y

biológicos que determinan la salud mental de las personas, y aunado a las causas generales

de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos se ven privados de la capacidad de

vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros

problemas emocionales o físicos, de modo que en algunas ocasiones puedan necesitar

asistencia a largo plazo.

Además, entre los ancianos son más frecuentes experiencias como el dolor por la muerte de

un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación,

o la discapacidad, todas estas condiciones pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la

independencia, soledad y angustia.

Se debe tener en cuenta que a veces son vulnerables al maltrato, sea físico, psicológico,

emocional, económico o material; al abandono; a la falta de atención y a graves pérdidas de

dignidad y respeto.

Y de acuerdo a datos actuales indican que una de cada 10 personas mayores sufre maltrato,

y este no se limita a causar lesiones físicas sino también graves problemas psíquicos de

carácter crónico, como la depresión y la ansiedad, Alzheimer y demencia senil entre otros.

Se sabe que el trastorno de la senilidad, se presenta como un síndrome que se caracteriza

por la mengua de la memoria y la capacidad de pensar, alteraciones del comportamiento e

incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, afecta principalmente a los

ancianos, pero no es una parte normal de la vejez.

Se calcula que en el mundo hay unos 47.5 millones de personas aquejadas de demencia, y

se prevé que el número de estas personas aumentará a 75.6 millones en 2030 y a 135.5

millones en 2050; además, la mayoría de esos pacientes vivirán en países de ingresos bajos

y medianos.

Y en este entendido, del tema de estas afecciones y el desamparo en que se puedan ver

involucrados este sector de la población el Gobierno del Estado, no ha quitado el dedo del

renglón para darles el total apoyo a las personas de la tercera edad.

Es por esta razón, que el Sistema DIF Tamaulipas, impulsa a los adultos mayores

para que con sus habilidades y talentos lleven una vida digna, para

subsistir en su acontecer diario, ya que por su edad o por otras circunstancias, algunos no

tienen los medios para salir adelante.

Además a las personas de la tercera edad que residen en “Villa Amor” en la “Casa del

Adulto Mayor”, se les ha instruido en la disciplina de huerto familiares, para que puedan

ofertar sus hortalizas cultivadas por ellos mismos.

Es por eso que este organismo está ofreciendo a las familias canastas básicas que incluyen

frutas, verduras y productos de granja, a precios módicos, y tomando en cuenta la

cuarentena, son llevadas hasta su domicilio, es de considerar que los dividendos de estas

ventas son para los propios abuelitos para motivarlos en su vida productiva.

Hasta la próxima.

gildateran@yahoo.com.mx