Cd. Victoria, Tamaulipas, 31 de Mayo de 2020.- Antes de concluir la función del Servicio Profesional Docente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de la Sección 30, obtuvo la asignación de 102 plazas del proceso de admisión al servicio educación básica, logrando con ello proteger laboralmente a quienes ya estaban evaluados, dijo Rigoberto Guevara Vázquez.

El Secretario general de la Sección 30 del SNTE, acompañado del responsable del Servicio

Profesional docente David García y representante del Secretario de Educación Mario Gómez

Monroy, además del Delegado de la SEP, en Tamaulipas Luis Antonio Savedra H. sancionaron bajo

estrictas medidas de salud, el evento virtual de asignación de 2 plazas de educación secundaria, 4

de Telesecundarias, 5 de nivel preescolar y 91 de primarias.

Resaltó que el Comité Ejecutivo Seccional, gestionó e insistió para que se llevara a cabo la entrega

de plazas ya que precisamente este 31 de mayo, concluía la función de esas oficinas, con ello quedan

protegidos laboralmente los trabajadores de la educación previamente evaluados y que ya estaban

seleccionados, quienes escogieron su espacio de trabajo en base a la lista de prelación.

Guevara Vázquez, precisó que con esta gestión sindical se aseguró que los aspirantes a ocupar una

plaza no perdieran su oportunidad de tener un espacio dentro del sistema educativo, pero además

es justo reconocer que fueron los mismos interesados quienes solicitaron la intervención de la

Sección 30 para no quedar desprotegidos al ver que pasaban los días y no recibían el citatorio para

la asignación.

Refrendó su compromiso y el del Mtro. Alfonso Cepeda Salas, de seguir fortaleciendo el trabajo de la organización sindical y velar por los derechos y prestaciones de los trabajadores, al tiempo que preciso que en el caso de los maestros que recibieron su nombramiento, este será con efectos del 1 de septiembre del 2020.