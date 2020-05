Matamoros, Tamaulipas, 22 de Mayo de 2020.- En un esfuerzo de los tres niveles de gobierno por contener el contagio del COVID-19, a partir de este sábado se aplican de manera más estricta las medidas de seguridad sanitarias, entre ellas, el “Doble no circula”, el uso de cubrebocas y la sana distancia en los conductores de

vehículos, limitando a dos personas por unidad, disposiciones que también deberán cumplir

los residentes y ciudadanos de Texas que crucen a Matamoros.

Para hacer cumplir las citadas medidas, a partir de este viernes funcionarios de los tres

niveles de gobierno recorrieron los puentes internacionales para verificar los espacios en

donde instalarán los filtros que estarán operando a partir de este sábado por la mañana.

De acuerdo a lo publicado en el decreto estatal no podrán circular los días lunes, los vehículos

cuya placa termine en 0 y 1; el martes las terminaciones 2 y 3; el miércoles con terminación 4

y 5; el jueves, las placas que terminen en 6 y 7 y los viernes con terminación 8 y 9.

También se retornará a los conductores de automóviles que no porten cubrebocas y no

respeten la sana distancia establecida en la fase 3, que indica solamente deben viajar dos

personas por unidad.

El secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales mencionó que la aplicación

estricta de las medidas de seguridad sanitaria tienen como propósito mitigar el índice de

contagio de coronavirus, en virtud de que en Matamoros no se puede permitir un relajamiento

social, dado la cantidad de casos positivos de esa enfermedad.

Aclaró que en los filtros que se ubicarán en el primer retorno de cada puente internacional, se

dialogará con los residentes y ciudadanos del Valle de Texas y quienes no cumplan con las

medidas del doble no circula, el cubrebocas y la sana distancia en cuanto a los pasajeros por

vehículo, se le pedirá que retorne a su país.

Fernández Morales mencionó que solamente aquel ciudadano que se niegue a cumplir con lo

anteriormente mencionado se le podría retener su vehículo “no es decomiso, solamente sería

resguardo y sería trasladado a un corralón mediante la utilización de una grúa”.

Manifestó tener confianza en que los residentes y ciudadanos del Valle de Texas entenderán

la situación y no se llegará a esa posibilidad.

Aquí lo que estamos tratando es privilegiar la salud pública, ya hemos solicitado la

colaboración de las personas y que acaten las normas en ese sentido; y sabemos que siendo

más estrictos habrá críticas, quejas, molestia de la gente, sin embargo estamos ocupados y

preocupados por la salud de los matamorenses, explicó.

En ese sentido hizo un llamado a los matamorenses y a los vecinos del Valle de Texas a que

cumplan con las disposiciones y que solo crucen a esta frontera cuando tengan una actividad

esencial a realizar.

Ya cuando pase esta pandemia estaremos en posibilidades de que se cruce a Matamoros sin

restricción alguna, pero ahorita reiteró, la prioridad es la salud de las personas.