“No tiene la culpa el indio sino quien le hizo compadre” sentencia la sabiduría popular, el dicho le aplica bastante bien a la Secretaria de Energía, ROCIO NAHLE, a quien señalan como inepta, más ahora que se le vendrá a México un problema descomunal por la cancelación de los proyectos de energías renovables.

NAHLE puede ser muy inútil, una mujer que tiene más soberbia que conocimiento de su encomienda pero insistimos, no tiene la culpa el indio sino quien le hizo compadre, en este caso comadre, quien la instalo y sostiene en el puesto, que no es otro que el mismísimo Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y en todo caso él sería el que tiene que rendir cuantas, nada procede si el mandatario no lo avala o gira instrucción.

Pero hasta parece está empeñado en acabar con la nación, mire, como si el país no tuviera ya bastantes problemas, justo horas antes del Día Internacional de la Luz los proyectos de energías renovables se quedaron sin luz, quedaron desechados, lo que representa un gran retroceso para la México.

Además las demandas internacionales caerán en cascada por la cancelación de los proyectos. No son solo los millones de pesos que se dejaran de percibir sino los que se tendrán que pagar a las empresas que ya invirtieron mucho dinero y demandaran se responda por la cancelación de los proyectos de energías renovables, lo que significa que tendremos una nación más pobre, endeudada, cuestionada, sin desarrollo, cuando pudiera ser referente internacional en el sector energético.

Por lo pronto el viernes, luego de que se diera a conocer que quedaban cancelados los Proyectos de Energías Renovables, Canadá y la Unión Europea, que representa 19 países, enviaron cartas a la titular de energía ROCIO NAHLE criticando las medidas tomadas y le advirtieron que se está atentando contra el sector energético y se tendrá que responder.

Y es que con la cancelación de los proyectos de energías limpias se ponen en riesgo inversiones de más de 450 millones de dólares, miles de empleos y desarrollo para México, además que se pueden fracturar más las relaciones internacionales.

Cierto es que ROCIO NAHLE es la responsable directa y a todas luces se ve su ineptitud pero igual no se manda sola, el culpable de que se cancelen proyectos, el país no progrese y se pierdan empleos es el Presidente.

Recodemos que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR prometió que se lograría 2 millones de empleos en los primeros años de su gestión, pero hace unos días el IMSS oficializo que en se han perdido 555, 247 empleos en lo que va de la actual administración federal, tan solo formales son 382,210, es el mayor número de puestos laborales perdidos en más de 10 años.

Ahora súmele todos los que se perderán con la Cancelación de los proyectos de energías limpias, como dijera Cantinflas, no hay derecho.

En fin, la situación es que el país no va bien y al paso que van los de la Cuarta Transformación ira peor, México con la cancelación de los proyectos de energías revocables enfrentara una crisis más, se perderá desarrollo, economía, empleos y la posibilidad de ser referente internacional en el sector energético.

Canadá y la Unión Europea ya están pidiendo cuentas a ROCIO NAHLE, secretaria de energía, pero la verdad por más inútil que sea la mujer, no se manda sola, aquí aplica muy bien el dicho popular de, no tiene la culpa el indio sino quien le hizo compadre.