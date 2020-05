REINO UNIDO. 14 mayo 2020. Tras el estreno de Bohemian Rhapsody en 2018, eran muchos los fans que esperaban una secuela de la cinta de Bryan Singer sobre la vida de Freddie Mercury. Sin embargo, Brian May ha acabado con las esperanzas de los seguidores en torno a una nueva película.

No creas que no pensamos en eso. Hemos hablado. Básicamente pensamos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil. No creo que eso sea algo alentador que hacer. No digo que sea imposible porque hay una gran historia ahí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento», explicó May en una entrevista concedida a Rolling Stone.

Hay un millón de cosas en nuestra carrera que no podríamos mostrar en una película, ya que la película tuvo que ser acortada. Pero realmente no creemos que haya otra. Eso es todo. Creo que deberíamos buscar en otro lado. Teníamos otras ideas, pero no creo que haya una secuela, aunque lo hemos analizado con bastante seriedad», agregó.

Rami Malek fue encargado de dar vida al cantante, rol que le valió un premio Oscar.Completaron el reparto Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Aidan Gillen y Tom Hollander, entre otros. La cinta fue un éxito de taquilla y recaudó más de 903 millones de dólares en todo el mundo.

El éxito de Bohemian Rhapsody le dio a Queen un gran impulso. May, quien todavía toca la guitarra en la banda junto al cantante Adam Lambert, reveló que el coronavirus les ha obligado a cancelar una gira para la que ya habían vendido más de 400,000 entradas.