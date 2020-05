Con la intentona del proyecto de modificación a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que

el presidente de México envío a la cámara de diputados en días pasados, amparado en la emergencia sanitaria y la

necesidad de contar con más recursos para hacer frente al Coronavirus, quedó de manifiesto la voracidad del gobierno

federal para hacerse del control de más recursos económicos para satisfacer sus apetitos electorales más que para velar

por la salud de los mexicanos.

Tal propuesta de modificación a la ley, le permitiría, -no al gobierno federal en su conjunto, sino al presidente

de la República en lo individual-, disponer a su criterio (muy errático por cierto) del manejo de un monto aproximado de

600 mil millones de pesos del presupuesto federal 2020 aprobado en diciembre pasado por el poder legislativo.

¿TIENE SUSTENTO LEGAL Y LEGITIMIDAD MORAL ESTA PRETENDIDA MODIFICACION A LA LEY?

Desde luego que sí, nuestra Constitución contempla esa posibilidad y los ordenamientos legislativos marcan la

ruta a seguir para hacerla posible, en el entendido de que el presidente de la república debe contar con un margen de

maniobra para hacer frente a una emergencia tan grave como la que estamos viviendo; en ese rubro no hay

cuestionamientos, la emergencia lo amerita.

¿ENTONCES CUÁL ES EL PROBLEMA?

La trampa consiste en que esos recursos no serían etiquetados ni aplicados en rubros específicos determinados

por el diseño de una política de estado elaborada con el concurso y participación de todos los actores económicos del

país; quedarían a disposición y criterio de un solo individuo, el presidente de la República. Y ya sabemos que a quienes

no piensan como Él, en automático los ubica en el bando de sus adversarios; al gremio empresarial lo convirtió en su

villano favorito siendo que, además del área de salud, será uno de los sectores que más apoyo y subsidio necesitarán

para preservar miles de fuentes de empleo que ya se están perdiendo por falta de esos recursos.

La realidad le hará entender que la solución va más allá de solo apoyar a los pobres.

En tal sentido, la Unión Nacional Sinarquista, fiel a sus principios de apoyar lo bueno de donde venga

y combatir lo malo también de donde venga, manifiesta su postura frente al asedio que se cierne sobre el

presupuesto federal que es dinero de todos los mexicanos:

1.- El manejo discrecional y arbitrario de los recursos de la nación por un solo individuo, corresponde más a

regímenes totalitarios y dictatoriales que a una nación democrática y de instituciones como México, por lo cual nos

oponemos tajantemente a dicha reforma.

2.- Que con dicho proyecto de modificación a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, se

vulneran las facultades y atribuciones constitucionales del poder legislativo y se rompe el sano equilibrio y contrapeso de

la división de poderes.

3.- Que condenamos enérgicamente la perversa maniobra presidencial que pretende utilizar la dolorosa tragedia

que padecemos para materializar el fortalecimiento de su proyecto político a costa de la salud y la vida de los

mexicanos. Ningún proyecto político puede ni debe edificarse sobre los miles de muertos que está dejando esta

pandemia, el estado es el primer responsable de esas muertes.

Y a esa postura nos sumamos, porque vemos que atenta contra los intereses de la Patria, y para seguir

haciend0lo, siempre que sea posible…Aquí estamos!