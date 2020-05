CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Ninel Conde expresó su preocupación en relación a la influencia que puede ser su expareja Giovanni Medina, para su hijo Emmanuel Medina, esto durante una entrevista para un programa televisivo estadounidense.

Después de la demanda que impuso Conde al padre de su hijo, por no permitirle verlo, denunciar las amenazas de muerte que recibió por parte de su expareja y presentar un escrito a la fiscal general Ernestina Godoy, en el que le pide poner especial atención en el caso, habló en una entrevista para el matutino televisivo Despierta América, acerca de su inquietud por la permanencia de su pequeño en la casa de su padre.

“Él estuvo tomando bastante porque él toma mucho, todos los días, de hecho, tiene un mueble en donde tiene muchas botellas y toma diario y esa es parte de mi preocupación, y parte de su trampa de llevarme a su casa, porque yo no quería ir a su casa, yo quería que él me diera a mi hijo para verlo y su condición fue en su casa, ¿para qué?, pues ahora ya vemos para qué, era una trampa”, ya que Medina dijo meses atrás que Conde, “abandonó su casa pasadas las cinco de la mañana y no precisamente por cuidar a su hijo”.