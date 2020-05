México, 15 de Mayo 2020. Apesar de haber sufrido una trombosis que puso hasta en peligro su vida, el chileno Nicolás Castillo asegura que jamás contempló dejar el fútbol; además aclaró que está consciente de que aún le queda mucho camino que recorrer en su recuperación.

«Nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí me va a costar. Hoy le doy más valor a la vida, me ayudaron de arriba. Es una motivación extra haber estado así», declaró en entrevista.

Mencionó que solo está esperando que las medidas sanitarias por el coronavirus se reduzcan, para poder viajar a su país y ser evaluado; «Estoy esperando que pase todo esto para viajar a Chile y hacerme exámenes con los médicos de la selección».

Finalmente se dijo agradecido con el conjunto del América y con Miguel Herrera por su comprensión ante el mal momento por el que pasó; «Se ha portado muy bien. No en todos los equipos se encuentran técnicos así, con ese recorrido y esa calidad humana».