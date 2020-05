Lo que no lo descubre el agua, lo descubre el tiempo y la pandemia de COVID-19 se ha encargado

de descubrir la negligencia y apatía de algunos jefes de Jurisdicción en el área de salud, que la verdad

se la han pasado de vacaciones y en vez de apoyar a la autoridad estorban como es el caso de Jorge

Calzada, a quien también le apodan “El Camaleón”.

El ex director del Centro de Salud en Llera de Canales en donde dejó gratos recuerdos a una ex

primera dama y ex titular del Programa Caravanas de la Salud en los sexenios del gloria del Partido

Revolucionario Institucional, es ahora el Jefe de Jurisdicción de Padilla, Tamaulipas, en donde «no ha

dado una», y por el contrario, es causante de un conflicto entre un particular y la Secretaría de Salud

a quien acusa de haber practicado una prueba y diagnóstico erróneo de COVID-19.

Le explico, hay una menor de edad de Soto la Marina, cuya familia denunció un falso

positivo de COVID-19, quien en diciembre enfermó de neumonía y hace unos días

presentó síntomas de bronquitis y se le diagnóstico, COVID-19.

Hay que decirlo, la prueba que se le practicó a la menor en el área particular resultó negativa,

mientras que Calzada y sus muchachos, sostenían el caso positivo.

Insisto, hay funcionarios como el caso de Calzada, en vez de ayudar estorban, que vieron la

oportunidad de colarse en el gobierno de los “vientos de cambio” y que hacen lo que siempre han

hecho, aprovecharse del cargo y obtener dinero fácil Hay quien refiere el mal uso de las unidades

oficiales en el área de Abasolo y Soto la Marina, principalmente en la playa La Pesca y Centros

Turísticos, pero esa es otra historia.

La negligencia y apatía del Jefe de Jurisdicción que relevó en el cargo a Francisco Sánchez Galindo,

mantiene en un serio conflicto a la Secretaria de Salud, con un particular, aunque lo mejor de todo

esto es que la Doctora Gloria Molina Gamboa, no tolera la negligencia y a la apatía de su personal,

hay quien refiere que en el escritorio de la dama ya se encuentra el próximo cambio del “turista” y

Jefe de Jurisdicción de Padilla.

El esfuerzo, la estrategia y la acción de la autoridad para prevenir y evitar más casos de COVID-19,

en Tamaulipas ha dado resultado, pero aclaro, las acciones se practican son a nivel central, porque

hay casos como el de Padilla, en los que los titulares en vez de resolver meten en problemas a sus

superiores. Por cierto, hay quien dice que esas oficinas son el refugio de amigos y recomendados de

los sexenios pasados en complicidad con «El Camaleón” Calzada, veremos.

2.-Alguien debería decirles a los diputados locales de MORENA, que se dejen de chismes y se pongan

a legislar, poco o nada han hecho en favor de los Tamaulipecos, se la han pasado de relax, becados,

haciendo campañas políticas en las redes sin dar resultados en tribuna.

“Basta de simulación le dice Ulises Martínez Trejo a Rigoberto Ramos”, así se titula la información

en donde uno de los legisladores de MORENA, le dice a otro, al tiempo que lo acusa de mentirle a

la ciudadanía y simular que trabaja en contra del endeudamiento para Tamaulipas, cuando dice que

en realidad no ha acudido ante las instancias federales.

La novatez e inexperiencia legislativa de los de MORENA, ha quedado en evidencia en

varias ocasiones, no traen nada en el morral y por el contrario salieron buenos para la grilla, solo

buscan reflectores y aspiran a un cargo inmediato en la elección venidera, aunque su trabajo sea

pésimo en el Congreso del Estado.

Rigoberto Ramos, informó a través de un video grabado en el zócalo que había acudido ante la

Secretaría de Hacienda para presentar un documento de inconstitucionalidad del endeudamiento

que el gobierno de Tamaulipas pretende hacer por un monto de más de 4 mil 600 millones de pesos

para combatir al COVID-19, sin embargo, Martínez Trejo, refiere que se confirmó que ese

documento nunca llegó a la SHCP.

Ya los he mencionado otras ocasiones, si Rigoberto Ramos o Carmen Lilia Canturosas Villarreal,

estaban en contra de este contrato o préstamo, ¿porque insistir a esa sesión, por vergüenza, por

incapacidad, por conveniencia o por complicidad?, claro todo lleva al mismo camino, no votar y de

gorra no creo que haya sido.

Hubieran defendido en la tribuna lo que ahora tratan de justificar en las redes, que poca vergüenza,

y como dijo Carlos Morris, “sean serios”, pónganse a jalar, no a simular, por el bien de todos.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com