Porque provee altos niveles de Vitamina C, la naranja tuvo en las últimas semanas un repunte en su demanda,

además, del precio agradable que tuvo para lo citricultores de Tamaulipas y de las entidad que están vecinas que

tienen fajas de terreno cuyas condiciones son propicias para la siembra de árboles.

La tonelada de naranja anda por arriba de los cinco mil 500 pesos y, en función de la demanda que tiene para

prevenir el Covid19, resulta lógico pensar que la parte de la cosecha que falta por colectarse y venderse, podría

alcanzar un precio más elevado, aunque, a decir del presidente de la Unión de Citricultores del Centro de

Tamaulipas, Mario César Martínez Rodríguez, el producto comenzará a escasear.

En años anteriores, los precios de la naranja estaban un poco más castigado y la demanda no era tanto como

ahora, porque de acuerdo a los propios productores, desde que las personas comenzaron a usarla para prevenir el coronavirus, subió en más de la mitad.

Se supone que una situación parecida existe en la producción y comercialización de otros productos que también aportan nutrientes elementales que reactiva el sistema inmunológico para enfrentar un ataque del Covid19, entre ellos el limón, que también se produce en grandes cantidades en la entidad, el aguacate que también se da por estas tierras, aunque, la mayor parte del que se comercializa durante todo el año, proviene de las plantaciones de entidades como Michoacán.

Otros productos de gran demanda por el coronavirus, son la mandarina, toronja, piña, papaya, mango o bien

suplementos de esta vitamina que se comercializan en diferentes presentaciones.

El punto es que, además para enfrentar la pandemia con la alimentación, las personas tienen que pensar en

alimentos que permitan la incorporación de otras vitaminados como la A y E, así como, aquellos que son ricos en

minerales entre ellos, zinc, selenio, hierro manganeso y potasio que ayudan junto con la vitamina C a obtener una buena respuesta inmunológica, porque fortalecen los pulmones y aumentan su capacidad para responder ante una emergencia por la invasión de virus corona.

Todavía es tiempo de que las personas mejoren su alimentación como básico para evitar el contagio del Covid19,

porque toda costa debe de evitarse deficiencias nutricionales y por ende problemas de salud que aumentan la

vulnerabilidad al Covid19.

De acuerdo con las versiones médicas, los signos de deficiencia de vitamina C son la anemia, sangrado nasal y de

encías, cabello y piel seca y dolor e inflación articular.

Por todas estas razones es que, el comercio de la naranja en la zona centro de Tamaulipas experimentó una gran

demanda, situación que repercutirá en que, la producción del cítrico no alcance para cubrir las necesidades en las

semanas siguientes.

Los otros.

Este inicio de semana hubo movimientos en dos instancias de instituciones de salud, el doctor Alejandro Cárdenas Anzures, dejó de ser titular de la Jurisdicción Sanitaria de Victoria y en su lugar se designó a la Doctora Alma Rosa Rodríguez Facundo, quien colaboraba en una de las áreas de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la salud que tiene a su cargo el doctor Alejandro García Barrientos.

El ahora exfuncionario estuvo en cargo casi por tres años, luego de sustituir, a Jorge Antonio Córdova Castillo, quien fuera el primer Jefe de la Jurisdicción de esta administración estatal.

El otro fue en la Dirección del Hospital del ISSSTE en la ciudad de Reynosa, donde el encargado de la Delegación

Ariel Gámez Cruz, estuvo para dar posesión del cargo al doctor Juan Héctor Briseño González, en sustitución del

doctor Ignacio Moreno Valdez, quien se retiró de sus funciones por asuntos personales, desde el pasado siete de

mayo

Por otro lado, en el Congreso del Estado, sana distancia de por medio y medidas estrictas contra el Covid19, se

llevaron a cabo sesiones de trabajo de las Comisiones de Estudios Legislativos, la de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, esta última con asuntos relacionados a la reforma de la Fracción V del Artículo 71 de la Ley de la Materia y la gestión de un punto de acuerdo para pedir a los 43 Ayuntamientos de la entidad que publiquen los tabuladores de las remuneraciones de los integrantes de los Ayuntamientos y sus servidores públicos.

También se reunieron los Diputados de las Comisiones de gobernación y de Educación de forma conjunta, para

elaborar un exhorto a través del cual piden a las autoridades sindicales de la educación y a los Tribunales de

Conciliación y arbitraje para que no haya impedimentos para los maestros que quieran entrarle a la jugada electoral interna con miras a ocupar cargos de dirigencia.

De alguna manera esto tiene un sentido de anticipación, porque en los meses por venir, los que pretenden algún

cargo sindical, queden libres de cualquier impedimento a partir de esas dos instancias, porque ello es limitativo en cuánto a los derechos individuales.

Para este martes, un día antes de la Sesión Plenaria que se tiene pendiente desde hace dos semanas, se reúnen

las comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia, la de Gobernación por sí sola, la de Asuntos Municipales y

también por separado, la de Desarrollo Urbano y Puertos.

El miércoles a temprana hora hay sesión de la Comisión de Putos Constitucionales, después será la Junta previa de los Diputados para iniciar la Sesión ordinaria y púbica, poco antes del medio día.

Después de la sesión se reunirá la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superiores del Estado, para analizar el

Decreto mediante el cual se busca reformar el Artículo Nueve y la adición del Artículo 11 Bis de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

Chamba legislativa hay y para tirar para arriba, en virtud de la inactividad de las últimas semanas por

recomendación de las autoridades de salud, debido a que, la posibilidad de que los casos de Covid19 repuntarán,

tal como sucedió y, a pesar de que la contingencia no está superada, se supone que sí hay las condiciones para el

trabajo de Comisiones y la realización de la Sesión Pública, pospuesta por dos veces.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Gerardo Peña Flores, ha

cuidado todos los factores para que las reuniones de sus compañeros sean seguras, de tal manera que, por la sana distancia y eso de evitar aglomeraciones, el acceso al Palacio Legislativo se mantiene restringido.