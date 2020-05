Ayer 3 de mayo, en México para los creyentes de la fe católica fue el Día de la Santa Cruz, fecha que con emoción celebran trabajadores de la construcción, los albañiles.

Lamentablemente en estos tiempos, como en la mayoría de los oficios, para los albañiles el día no se vivirá igual, la fecha pasara igual que el Día del Trabajo, sin trabajo, por culpa de la maldita pandemia no hay obra, menos dinero para la gran cruz ataviar, ni cervezas para al finalizar la jornada con los compañeros y taquiza disfrutar.

Seguramente muchos trabajadores de la obra, que están sin trabajo, con la tristeza de no poder llevar a su casa dinero para comer, con gran devoción, porque no pierden la fe, a DIOS pidieron que les diera fuerzas para la cruz que pesa en estos tiempos por culpa del COVID soportar, salud y vida para pronto volver a trabajar.

También ayer 3 de mayo para los trabajadores de la información fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el día paso desapercibido, en condiciones difíciles, con un panorama destino pero con la misma preocupación.

Igual que los trabajadores de la construcción, los de la comunicación se encomiendan a la divinidad para poder realizar una de las profesiones más complicadas, difíciles y peligrosas del mundo, en estos tiempos de contingencia sanitaria más, sobre todo los que con todo y miedo a la calle tienen que salir para la noticia buscar.

Cierto es que periodistas y albañiles tienen mucho en común, además del día 3 de mayo para celebrar, aunque en estos tiempos la fecha solo es para recordar, igual unos y otros forman parte de la vida diaria de toda nación, los dos gremios de una manera u otra generan cambio, los trabajadores de la obra con la construcción y los comunicadores con la información.

Pero definitivamente uno de los oficios más golpeados en es estos tiempos por la crisis que se vive es el de los trabajadores de la obra, ellos y sus familias viven al día y si no hay trabajo no hay para llevar el sustento, por lo tanto, ayer no fue un día con alegría, como en otros tiempos, al contrario, la mayoría paso un fin de semana sin dinero para la Santa Cruz celebrar o ya de perdido comida comprar.

Razón por la que con el alma la mayoría a DIOS piden que la pandemia termine, lamentablemente eso no sucederá si no nos aplicamos todos, pues a pesar que en Tamaulipas para ayer ya se tenían 580 casos positivos y 29 defunciones por el COVID-19, se sigue viendo gente en las calles sin hacer caso a las recomendaciones.

Hablando del Día de la Santa Cruz y el deseo que termine el coronavirus, ayer redes sociales y medios de comunicación dieron cuenta que la alcaldesa de Bustamante Tamaulipas MARISELA RODRIGUEZ atavió la Gran Cruz y bailar una danza al pie de la imagen religiosa.

Dicen las notas que el motivo de la danza fue para pedir al cielo lluvia para que los campesinos puedan sembrar y hacer producir la tierra, además imploró para que acabe el coronavirus.

Quien sabe que tan buena sea la señora como autoridad municipal, si le esté cumpliendo a su pueblo, esperemos que si, por lo pronto se ve vio o quiso demostrar que es una mujer de fe.