De acuerdo a los reportes, Gaspard fue hallado sin vida el martes por la noche. Y tras realizar la identificación correspondiente, finalmente se confirmó que se trataba de la exestrella. Asimismo la WWE anunció la noticia en redes sociales.

«Era un individuo multitalentoso, creando su propia novela gráfica y actuando en varios programas de televisión y películas, incluyendo ‘Brothers’ y ‘Think Like a Man Too’. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Gaspard»; enunció la compañía en su página web.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps

— WWE (@WWE) May 20, 2020