Cd. de México, 11 de Mayo de 2020.- Políticos de diversos partidos políticos externaron sus condolencias a Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo federal, por el fallecimiento de su madre, Paloma Cordero, exprimera dama y esposa del expresidente Miguel de la Madrid.

Aunque hasta el momento de la Madrid no se ha pronunciado, el expresidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “mis condolencias a la familia De la Madrid Cordero, en particular a Enrique, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Paloma Cordero. Descanse en paz”.

Mientras que el gobernador panista Javier Corral también envió sus condolencias al exsecretario y su familia, y deseó “resignación y consuelo”.

Quién también se unió a las condolencias fue la expresidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual senadora por el mismo instituto político Claudia Ruiz Massieu.

“Mi solidaridad ante la pena que embarga a la familia De la Madrid Cordero, por el sensible deceso de Doña Paloma Cordero.

Querido Enrique de la Madrid, te mando un abrazo afectuoso, esperando que encuentres pronta resignación. Que descanse en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Paloma Cordero nació en la Ciudad de México el 1 de julio de 1937, fue esposa del expresidente Miguel de la Madrid, quien gobernó México de 1982 a 1988, tiempo en que ella se desempeñó como primera dama.