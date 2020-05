Chicago, Estados Unidos, 16 de Mayo 2020. Este viernes falleció Discovery, exluchador de la Triple A, víctima de cáncer en Chicago, donde residía desde su retiro profesional. Antonio Corona, su verdadero nombre, había abierto una escuela para jóvenes luchadores en Illinois.

En sus inicios adoptó el sobrenombre de Gamma. Sin embargo, fue en su paso por la Triple A cuando fue conocido como Discovery y formó parte de la cuarteta ‘Los Cadetes del Espacio’, logrando un gran impulso en su carrera deportiva que duró 36 años.

Kalisto, integrante de la WWE, publicó unas palabras en memoria de su colega: «Discovery me enseñó a seguir luchando, a no mirar hacia atrás. Él fue uno de mis mejores entrenadores entrenadores de lucha en Chicago. Estoy feliz porque haya podido escuchar mi voz y decirle gracias y que lo quiero, lo extrañaré mucho».

Discovery taught me to keep on fighting, don’t look back. He was one of my best lucha coaches in chicago.. I’m glad he was able to listen to my voice, and tell him thank you and i love him. I will dearly miss him….

Fuiste un padre maestro y persona. #QEPD #Discovery #Chicago pic.twitter.com/j003dSC0EX

