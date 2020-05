ESTADOS UNIDOS.- La bailarina de Broadway Norma Doggett, reconocida por haber interpretado el papel de “Martha” en el musical Stanley Donen, murió a los 94 años de edad.

Dogget murió el pasado 4 de mayo en Forest Hills, New York, sin embargo, fue hasta esta semana que trascendió el deceso de la intérprete, del cual no se dieron detalles, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

Nacida en Chicago en agosto de 1925 se preparó como intérprete dancística en los almacenes de Goldblatt en su ciudad natal y asistió a la escuela secundaria de Senn con el actor y cómico Harvey Korman, durante su juventud.

Entre 1948 y 1959 permaneció activa en Broadway con su incursión en teatro musical, tiempo en el que también participó en al rededor de seis puestas en escena y trabajó para grandes personalidades como el autor Irving Berlin, el coreógrafo Jerome Robbins y el dramaturgo Moss Hart.

Norma Doggett, quien permaneció casada con Jack Bezwick hasta el día de su muerte; también fungió como suplente de actrices como Ethel Merman, Florence Henderson y Allyn McLerie.