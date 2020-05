El que en México y Tamaulipas estamos sufriendo la peor crisis de la historia en

materia de salud, ocasionada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), la que en

menos de tres meses lleva más de siete mil muertos en el país, no ha impedido que

MORENA ya tenga en línea a tres precandidatos para la gubernatura del estado que

estará en juego en las elecciones del 2022.

Por órden de aparición esos tres morenistas ya alineados a dos años de la jornada

electoral son DE 63 años, Héctor Garza González, (a) “El Guasón”, actualmente Jefe

de la Unidad Administrativa de la SEP; el cardiólogo y senador Américo Villarreal

Anaya, de 62, hijo del ex gobernador Américo Villarreal Anaya y de 64 Rodolfo

González Balderrama, que el 23 de enero del 2019 asumió el cargo de director

general de RTC dependiente de la Segob.

Hay otros tres o cuatro prospectos más, entre ellos una mujer, pero, pero, pero, en lo

personal, como analistas políticos, creemos que están muy lejos del objetivo en

comparación con los tres que ya mencionamos. Si a caso podríamos rescatar a dos

de ellos, en ambos casos por su cercanía con López Obrador y ellos son José Ramón

Gómez Leal, delegado de Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas y el

alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernián, que fuera postulado para el cargo por la

coalición Juntos Haremos Historia, pero tampoco les vemos posibilidades de llegar a

ninguno de los dos.

Como analistas políticos creemos que el candidato de MORENA a la gubernatura de

Tamaulipas, o de la coalición MORENA, PT y PES, va a ser cualquiera de tres que

mencionamos al principio, ya que su candidatura sería una decisión del dueño del

campo, del equipo y del reglamento, pero no está por demás ver un poco más adentro

las cualidades y merecimientos del Guasón, de Américo y de Rodolfo, por cierto de

Tampico.

De los tres sin temor a equivocarnos creemos que el más conocido a nivel estado

es el cardiólogo y de pronto senador de MORENA, Américo Villlarreal Anaya. Su señor

padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, dejó gratos recuerdos de su gestión

como gobernador de Tamaulipas (1987-1993), cuya imágen a pesar de los años

transcurridos creemos que le podría ayudar a ganar.

De “El Guasón”, Héctor Garza González, por cierto de Reynosa, lo que sabemos es

que supuestamente es Licenciado en Administración de Empresas y ya fué diputado

local; actualmente es el Jefe de la Unidad Adminstrativa de la Secretaría de

Educación Pública (SEP), pero a él le gusta más que lo identifiquen como Oficial

Mayor de la dependencia, Por cierto siempre se dijo el tamaulipeco más cercano al

Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero, pero, pero, de pronto apareció Rodolfo González Balderrama, que fue

compañero de universidad de AMLO, el que es cierto que vió la primera luz en el bello

puerto de Tampico, pero el destino se llevó al Distrito Federal en donde se graduó de

abogado y politólogo especializado en Derecho.

Ya siendo presidente electo López Obrador presentó a González Balderrama en un

evento que se llevó a cabo en la Laguna del Carpintero, dijo : “va a trabajar con

nosotros, va a estar conmigo trabajando, al que describió como un “extraordinario”

politólogo, que graduó en la UNAM con especialidad en Derecho.

Que los tres tienen virtudes, defectos y cualidades, ni que decir eso es indudable; en

terreno podemos decir, en lo personal, que para nosotros de los tres el más conocido

en el estado es el médico y de pronto senador Américo Villarreal Anaya, del que

creemos que la imagen que dejó señor padre como gobernador del estado, Américo

Villarreal Guerra, le podría ayudar en su campaña.

Del “Guasón”, de Reynosa, no es mucho lo que tenemos que decir, ya que

solamente sabemos que es licenciado en Administración de Empresas, que ya fue

diputado local y que de la noche a la mañana reapareció como Jefe de la Unidad

Administrativa de la SEP, pero a él le gusta más que lo identifiquen como Oficial

Mayor de la dependencia, en el entendido de que siempre presumió ser el

tamaulipeco más cercano al Presidente López Obrador.

Pero, pero, pero, de repente salió al aire el nombre de Rodolfo González Valderrama,

del que sin hacer ruido trascendió que fue compañero de López Obrador en la

Universidad, en donde obviamente hicieron amigos, el que entendemos que le ayudó

con su campaña en el 2006 y se siguió de frente con el ahora Presidente de México.

Sin desconocer que podría ser el mejor preparado y más experimentado en éstas

lídes, pero a la vez afirmar que al mismo tiempo es el más desconocido en el estado,

lo que muchos aseguran que para eso son las campañas, con lo que estamos de

acuerdo.

De José Ramón Gómez Leal y Adrián Oseguera Kernión, lo que podemos decir es

que su relación con López Obrador es buena y ambos han hecho una buena labor, en

particular el alcalde de Ciudad Madero, pero definitivamente éste no es su tiempo.

Por cierto las Cámaras Europeas de Comercio e Industria enviaron una misiva a la

Secretaria de Economía, Graciela Márquez, en la que le advierten que los cambios

hechos en materia energética frenan el interés a favor de México y merman la

confianza por falta de seguridad jurídica e impedirán la llegada de nuevas inversiones

en éste y otros sectores.

Otra de las cosas que les preocupan es que “se ha registrado con incomprensión que,

a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE y de América Latina, el

Gobierno mexicano no ha adoptado medidas suficientes de apoyo a las empresas

formales en el país”.

A pesar de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, no existen

suficientes apoyos, por lo que piden “una reunión para ver de qué forma las empresas

que representamos pueden seguir participando de forma segura , en el crecimiento

del país.

Definitivamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) no para y prueba de

ello es que pese a la pandemia del coronavirus (COVID-19) organizó a través de la

Secretaria de Vinculación, la conferencia “Panorama del sector energético de México y

Tamaulipas”, a través de las plataformas de Zoom y You Tube.

El tema fue impartido por la Dra. Yolanda Villegas González –(Head of Legal

Regulatory and Compliance un Vitol México)– reconocida en 2019 por la revista

Petróleo y Energía, como una de las 100 líderes del sector energético en México.

Durante su exposición la Dra. Villegas González habló del segmento del petróleo y

gas, detallando tres puntos clave : upstream, midstream y downstream. Puntualizó

cifras de temas de energía eléctrica y renovable, transferencia de tecnología; política

de gas natural ; el uso y ocupación superficial de las tierras y la armonización de la

regulación de los órganos reguladores.

Luego hizo referencia también a temas de política de almacenamiento electrónico a

través de fuentes renovables y temas de economía circular , de gestión social,

indicadores a nivel nacional, pobreza energética , relaciones renovables y subsidios.

Añadió que los indicadores que son relevantes en el ámbito internacional del petróleo

y la energía eléctrica , además de ahondar en la disputa del uso de recursos

renovables ante el petróleo y gas. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx