Requiere líder Morena/

pero todo está frenado;/

diálogo se ha agotado/

ésa es verdadera pena…

A Luján ya la perfilan/

pa’ comandar al partido,/

el pacto está prometido/

historias ya se ventilan…

La “guerra sucia” que enfrenta el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR por parte de los conservadores, de los fifís, de los “machuchones” o la “mafia del poder” no se puede ocultar.

También es cierto —y evidente— que esta guerra no “le quita el sueño” al Presidente al tener los hilos del poder en sus manos, a pesar de los evidentes desatinos de la Cuarta Transformación (4T).

La verdadera preocupación del Mandatario radica en perder el control del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su partido, por lo que eso representaría para las futuras elecciones.

El presidente de México ya se dio cuenta que en su entorno cercano, en su “cuadro chico” pues, hay quienes usan playera de Morena sin profesar realmente su ideología, la ideología “pejista”.

Ésos son los voraces depredadores que se han cobijado a su sombra, pero con intereses muy particulares —pragmáticos— que chocan con los planes de la 4T.

El presidente AMLO sabe que si pierde el control de su partido al quedar en “manos ajenas” se pondría en riesgo su hegemonía, la Presidencia y hasta su propia sucesión.

Por ello, aunque no guste el “modito”, una encuesta para elegir a quien sería dirigente nacional de Morena es la mejor herramienta para evitar “heridos” o necesitar “operación cicatriz”.

Llegar al poder al hoy Presidente le costó mucho, más de 18 años; forjar una estructura y crear un partido también, por lo que dejar la dirigencia nacional en manos de “cualquiera” no está en sus planes.

El líder del Senado de la República, RICARDO MONREAL, quiere el control “oficial” de Morena, pero no es un cuadro leal al presidente LÓPEZ OBRADOR aunque “finja que sí”.

Su suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien busca la dirigencia morenista, se auto inmoló, pues de la noche a la mañana pasó de ser un fuerte prospecto para dirigir al “Partido de Estado” a un chivo en cristalería.

MARIO DELGADO, el líder de la Cámara baja, la de Diputados, también tiene su “corazoncito” y planes futuristas; pero sus nexos con el sexenio anterior, de corte priista, hoy no lo hacen el más “idóneo” para dirigir un partido con “ADN lopezobradorista”.

Bajo esta tesis, la única que se ha movido sin “castigo” para “purificar” a Morena ha sido BERTHA LUJÁN, quien ha estado con LÓPEZ OBRADOR en su búsqueda por la Presidencia de la República durante más de 18 años.

LUJÁN tuvo la capacidad y el olfato (¿y el apoyo de AMLO?) para reventar a YEIDKOL POLEVNSKY y “colocar” a ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR para que le pavimentara el camino.

La operación de LUJÁN tuvo, por necesidad, la “bendición” de LÓPEZ OBRADOR para que fuera reventada la “hija predilecta” de la 4T como se le ubicaba a POLEVNSKY.

Hoy la pandemia del Covid-19 ha frenado cualquier “plan futurista” en Morena aunque eso no necesariamente significa que hayan cambiado los planes de LÓPEZ OBRADOR.

Dicho lo anterior BERTHA LUJÁN (y los “ahijados” políticos que apoyan su proyecto) es la que más ha defendido la política de la 4T así como a su único y real líder, pese a todas las tempestades.

Al menos en Tamaulipas los “ahijados” de LUJÁN siguen operando, de forma sigilosa y con costales de dinero sin que nadie los frene, les diga algo o los “reviente”; ¿será una señal…? Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Al expresidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA le urge que el Instituto Nacional Electoral le dé el registro a su proyecto de partido llamado México Libre, para que en el 2021 sea colocado en el primer lugar en la lista de diputados federales por la vía de la representación proporcional… Sólo que el gobierno de Estados Unidos tal vez lo llame antes de que sus deseos se cumplan, si GENARO GARCÍA LUNA decide soltar todo lo que sabe. Por lo pronto en Tamaulipas los adoradores del expresidente CALDERÓN, que sí los hay, están pensando seriamente en comenzar a desmarcarse… ¡Upssssss!

~~VIGILA RIVAS HOSPITALES.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, ordenó que se pusiera una especial atención a los hospitales para que las personas que se encuentra afuera de ellos respeten las medidas preventivas de salud, en medio de esta pandemia global por el Covid-19. El Alcalde remarcó que se debe evitar concentración de personas que pudiera generar un incremento en los casos positivos.

~~ÁGORA~~

AYER DIEZ DE MAYO fue un día peculiar… El Día de las Madres es para los mexicanos una fecha muy especial, sentimental y comercialmente hablando… Hay quienes pudieron celebrarlas en medio de esta pandemia; hay quienes se pudieron comunicar con ellas vía telefónica o redes sociales y hay quienes no lo pudieron hacer porque la presencia física de su madre no existe… Por desgracia en México hay muchas madres de familia que desde hace años este día les sabe amargo y son las madres de los desaparecidos… Esas mamás sufren cada diez de mayo y todos los días porque a su hijo(a) no lo encuentra a pesar de los desvelos y las titánicas búsquedas… Ayer fue un día peculiar y tal vez de fiesta, independientemente de la pandemia, pero para otros ese día fue agridulce o agrio… Hasta mañana…